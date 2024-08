Il bivacco dello spaccio in spiaggia e sul lungomare: quattro arresti a Riccione

Quattro arresti per droga negli ultimi giorni da parte dei Carabinieri di Riccione.

Tre arresti in spiaggia

Nella notte tra giovedì e venerdì sono stati arrestati un 25enne, un 24enne ed un 47enne italiani, in quanto indiziati del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nel corso della notte erano stati notati dai Carabinieri in atteggiamento sospetto mentre bivaccavano sulla spiaggia dell’area Marano di Riccione, venivano sottoposti a controllo. Dal momento che venivano trovati in possesso di 17 pasticche di Mdma, di 5 dosi, in cristalli, della medesima sostanza, nonché di 5 dosi di cocaina, i militari decidevano di estendere la perquisizione alla stanza dell’hotel a Rimini, dove i tre stavano alloggiando. Qui, all’interno di una valigia, venivano rinvenuti ulteriori 25 grammi di cocaina, nonché materiale per pesatura e confezionamento, un bilancino di precisione ed una somma di denaro contante, superiore a 400 euro, ritenuta provento di spaccio. I tre venivano dichiarati in stato di arresto e trattenuti presso le camere di sicurezza di Riccione, in attesa della celebrazione del rito direttissimo. Lo stupefacente, il denaro e quant’altro di illecito, invece, venivano sottoposti a sequestro.

Un arresto sul lungomare

Stesso destino per un 24enne nordafricano, in flagranza del reato di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sorpreso in uno dei piazzali del lungomare di Riccione dai militari della Sezione Radiomobile di Riccione mentre effettuava lo spaccio di una dose di hashish (del peso di quasi 2 grammi) ad un giovane turista, cercava di disfarsi di un ulteriore quantitativo del peso di circa 2,5 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi, conservate all’interno di un involucro. Come si accorgeva di essere stato scoperto dai Carabinieri, infatti, lo straniero faceva cadere a terra l’involucro con la droga ma ormai era troppo tardi. Anche con l’ausilio dell’unità cinofila della Polizia Locale del Comune di Riccione, veniva approfondita la perquisizione nei confronti del 24enne, che risultava in possesso, ulteriormente, di più di altri 15 grammi di hashish. Lo stupefacente veniva sottoposto a sequestro. Dichiarato in stato di arresto, veniva trasportato presso queste camere di sicurezza, in attesa della celebrazione del rito direttissimo,