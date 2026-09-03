I Pooh incantano a Riccione, poi un guasto al mixer nega il gran finale

Oltre due ore di grande musica, ricordi condivisi e un abbraccio caloroso da parte di migliaia di persone arrivate a Riccione per festeggiare una storia senza tempo. Il concerto dei Pooh, andato in scena ieri sera in piazzale Roma per la tappa del tour celebrativo “Pooh 60 – La nostra storia – Estate”, ha regalato momenti indimenticabili alla città. Un appuntamento attesissimo che ha trasformato il lungomare in un grande teatro a cielo aperto dove la forza dei leggendari brani della band ha incontrato la magia della Perla verde.

Tra i momenti più toccanti della serata spicca si inserisce il ricordo personale legato a Riccione condiviso da Roby Facchinetti dal palco. L’artista ha voluto rievocare le origini della sua straordinaria carriera musicale proprio a Riccione rivolgendo un pensiero speciale agli esordi: “Io ho iniziato a fare questa professione straordinaria partendo da Riccione. Lì sotto, sotto quell’hotel, il Mediterraneo, c’era un locale che si chiamava La Stalla. Dopodiché sono andato con i Pooh e sono passato dalla Stalla alle Stelle. Questo è. Grazie.”