I Pooh incantano a Riccione, poi un guasto al mixer nega il gran finale

Riccione
  • 03 settembre 2026
I Pooh incantano a Riccione, poi un guasto al mixer nega il gran finale
I Pooh incantano a Riccione, poi un guasto al mixer nega il gran finale
I Pooh incantano a Riccione, poi un guasto al mixer nega il gran finale
I Pooh incantano a Riccione, poi un guasto al mixer nega il gran finale
I Pooh incantano a Riccione, poi un guasto al mixer nega il gran finale
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I Pooh incantano a Riccione, poi un guasto al mixer nega il gran finale
I Pooh incantano a Riccione, poi un guasto al mixer nega il gran finale

Oltre due ore di grande musica, ricordi condivisi e un abbraccio caloroso da parte di migliaia di persone arrivate a Riccione per festeggiare una storia senza tempo. Il concerto dei Pooh, andato in scena ieri sera in piazzale Roma per la tappa del tour celebrativo “Pooh 60 – La nostra storia – Estate”, ha regalato momenti indimenticabili alla città. Un appuntamento attesissimo che ha trasformato il lungomare in un grande teatro a cielo aperto dove la forza dei leggendari brani della band ha incontrato la magia della Perla verde.

Tra i momenti più toccanti della serata spicca si inserisce il ricordo personale legato a Riccione condiviso da Roby Facchinetti dal palco. L’artista ha voluto rievocare le origini della sua straordinaria carriera musicale proprio a Riccione rivolgendo un pensiero speciale agli esordi: “Io ho iniziato a fare questa professione straordinaria partendo da Riccione. Lì sotto, sotto quell’hotel, il Mediterraneo, c’era un locale che si chiamava La Stalla. Dopodiché sono andato con i Pooh e sono passato dalla Stalla alle Stelle. Questo è. Grazie.”

Finale con un inconveniente tecnico

Negli ultimi minuti previsti dalla scaletta, durante l’ultimo blocco del concerto, attorno alle 23:15, un imprevisto guasto tecnico al mixer ne ha impedito la conclusione. Con grande trasparenza e rispetto nei confronti dei fan, la band ha affidato alla propria pagina Facebook il racconto dell’accaduto e il proprio sentito ringraziamento alla città: “Sono state oltre due ore magnifiche, in una cornice unica sul mare, ed è stato bellissimo cantare davanti a migliaia di voi. Purtroppo, solo sul finale del concerto, durante l’ultimo blocco dello spettacolo, un improvviso guasto tecnico al mixer ci ha impedito di portare a termine gli ultimi minuti previsti. I nostri tecnici hanno provato a ripristinarne il funzionamento, ma la scheda madre è risultata danneggiata e non è stato possibile proseguire”.

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