“I nostri mille anni nella stessa spiaggia a Riccione”: premiate 15 famiglie innamorate della Riviera

Più di mille anni di vacanze trascorse tra le cabine e gli ombrelloni dello stesso stabilimento balneare. Ieri mattina, giovedì 23 luglio, la Spiaggia 54 di Riccione è stata teatro di una grande festa amarcord per celebrare una storia d’amore record con la consegna del riconoscimento di “Ambasciatrici di Riccione nel mondo” a 15 famiglie di turisti provenienti da diverse città d’Italia e anche dall’estero. Un traguardo collettivo straordinario per gli ospiti che da tanti anni, ininterrottamente, scelgono il sole di Riccione e l’accoglienza della famiglia Fuzzi quale luogo del cuore, con storie di fedeltà che partono dal lontano 1905, quando in spiaggia c’era il nonno Giuseppe a dare il via alla lunga attività di famiglia della Spiaggia 54, seguito poi dai figli Nino e Nando.

La consegna del riconoscimento di “Ambasciatrici di Riccione nel mondo” alle famiglie premiate da parte della sindaca Daniela Angelini, affiancata dagli assessori al Turismo Mattia Guidi, all’Ambiente Christian Andruccioli e allo Sport Simone Imola, ha regalato un momento di intensa emozione a tutti i presenti.

A creare la giusta atmosfera sono stati Cesare e Gilberto Fuzzi, figli di Nando, che per l’occasione hanno organizzato una grande festa sulla spiaggia e allestito una mostra fotografica con pannelli dedicati alle famiglie premiate. Un racconto per immagini che attraversa oltre un secolo di vacanze, affetti e ricordi condivisi a Riccione. Le fotografie, inviate dalle stesse famiglie, hanno dato vita a un grande mosaico della memoria, composto da istantanee di momenti vissuti insieme sulla sabbia. Lo scatto più antico risale al 1910 e ritrae la piccola Bianca Ghelfi, di appena due anni, al mare con i genitori. Sarà lei, sposando in seguito Umberto Malservisi, a dare continuità a quello storico legame con la famiglia Fuzzi e la Spiaggia 54, tramandandolo alle generazioni successive.

Gli ospiti premiati sono giunti da ogni parte d’Italia e anche dall’estero: persone e famiglie che, decennio dopo decennio, sotto gli ombrelloni della Spiaggia 54 non solo hanno collezionato ricordi indelebili, ma hanno stretto legami profondi e amicizie destinate a durare una vita. A rendere davvero unico questo luogo è lo speciale senso di ospitalità che la famiglia Fuzzi ha saputo costruire negli anni. Grazie alla loro dedizione, alla cura per ogni dettaglio e al calore autentico con cui si prendono cura degli ospiti, la Spiaggia 54 non è mai stata un semplice stabilimento balneare, ma una vera e propria seconda casa.