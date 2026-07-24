“I nostri mille anni nella stessa spiaggia a Riccione”: premiate 15 famiglie innamorate della Riviera

Riccione
  • 24 luglio 2026
“I nostri mille anni nella stessa spiaggia a Riccione”: premiate 15 famiglie innamorate della Riviera

Più di mille anni di vacanze trascorse tra le cabine e gli ombrelloni dello stesso stabilimento balneare. Ieri mattina, giovedì 23 luglio, la Spiaggia 54 di Riccione è stata teatro di una grande festa amarcord per celebrare una storia d’amore record con la consegna del riconoscimento di “Ambasciatrici di Riccione nel mondo” a 15 famiglie di turisti provenienti da diverse città d’Italia e anche dall’estero. Un traguardo collettivo straordinario per gli ospiti che da tanti anni, ininterrottamente, scelgono il sole di Riccione e l’accoglienza della famiglia Fuzzi quale luogo del cuore, con storie di fedeltà che partono dal lontano 1905, quando in spiaggia c’era il nonno Giuseppe a dare il via alla lunga attività di famiglia della Spiaggia 54, seguito poi dai figli Nino e Nando.

La consegna del riconoscimento di “Ambasciatrici di Riccione nel mondo” alle famiglie premiate da parte della sindaca Daniela Angelini, affiancata dagli assessori al Turismo Mattia Guidi, all’Ambiente Christian Andruccioli e allo Sport Simone Imola, ha regalato un momento di intensa emozione a tutti i presenti.

A creare la giusta atmosfera sono stati Cesare e Gilberto Fuzzi, figli di Nando, che per l’occasione hanno organizzato una grande festa sulla spiaggia e allestito una mostra fotografica con pannelli dedicati alle famiglie premiate. Un racconto per immagini che attraversa oltre un secolo di vacanze, affetti e ricordi condivisi a Riccione. Le fotografie, inviate dalle stesse famiglie, hanno dato vita a un grande mosaico della memoria, composto da istantanee di momenti vissuti insieme sulla sabbia. Lo scatto più antico risale al 1910 e ritrae la piccola Bianca Ghelfi, di appena due anni, al mare con i genitori. Sarà lei, sposando in seguito Umberto Malservisi, a dare continuità a quello storico legame con la famiglia Fuzzi e la Spiaggia 54, tramandandolo alle generazioni successive.

Gli ospiti premiati sono giunti da ogni parte d’Italia e anche dall’estero: persone e famiglie che, decennio dopo decennio, sotto gli ombrelloni della Spiaggia 54 non solo hanno collezionato ricordi indelebili, ma hanno stretto legami profondi e amicizie destinate a durare una vita. A rendere davvero unico questo luogo è lo speciale senso di ospitalità che la famiglia Fuzzi ha saputo costruire negli anni. Grazie alla loro dedizione, alla cura per ogni dettaglio e al calore autentico con cui si prendono cura degli ospiti, la Spiaggia 54 non è mai stata un semplice stabilimento balneare, ma una vera e propria seconda casa.

Le famiglie “Ambasciatrici di Riccione nel mondo” nominate alla Spiaggia 54

Tra le storie più straordinarie spicca quella della famiglia Malservisi di Bologna, legata alla Spiaggia 54 da oltre 120 anni. Tutto ha inizio nel 1905, quando Augusta e Luigi arrivano a Riccione in viaggio di nozze: è l’incontro con lo stabilimento gestito dai Fuzzi, l’inizio di un legame ininterrotto tramandato di generazione in generazione, tra figli e nipoti. Un legame che si intreccia anche con l’arte: nel 1990 Cesare Malservisi dipinge le imbarcazioni storiche del mare riccionese direttamente sul fianco di una cabina in cemento della Spiaggia 54. Anni dopo, durante i lavori di riqualificazione, Cesare e Gilberto decidono di salvare l’opera: smurano la parete e la inseriscono in una mostra d’arte che oggi raccoglie le creazioni realizzate nel tempo dai clienti e ispirate al mare.

Oltre ai Malservisi, tra le famiglie premiate per la fedeltà alla Spiaggia 54 figurano i Magnani da Roma (dal 1920), gli Iotti da Reggio Emilia (dal 1935), i Borsarini-Melchioni da Modena (dal 1948), i Compagnoni da Roma (dal 1958), i Bonaccorso da Milano (dal 1960), i Lamberti da Piacenza (dal 1967) e i Ginestrone da Novara (dal 1975). A loro si uniscono i Giglio-Bocci-Battaglini da Perugia (dal 1978), gli Abagnale da Milano (dal 1985), i Mausoli Atti da Bologna (dal 1983) e i Fulcoli da Avellino (dai primi anni Ottanta).

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui