I Negramaro: “Grazie Riccione, ci hai accolto in maniera incredibile” - Gallery

Un grande spettacolo e le emozioni di un repertorio straordinario che abbraccia vent’anni di carriera. Ieri sera, 24 luglio, piazzale Roma ha ospitato una delle band più amate italiane, i Negramaro. La band salentina è salita sul palco di Riccione Music City per una tappa memorabile del loro tour “Una Storia Ancora Semplice Live 2026”, regalando alla città una notte di grande musica e coinvolgimento.

Guidati dall’inconfondibile e potente voce di Giuliano Sangiorgi, la celebre band ha trascinato la platea in un percorso emozionale capace di ripercorrere oltre due decenni di una carriera straordinaria. La scaletta della serata ha offerto un percorso tra i brani storici che hanno fatto la storia del pop-rock italiano e i pezzi più recenti tratti dalle ultime produzioni discografiche, dimostrando la vitalità e la continua evoluzione artistica del gruppo. Sangiorgi è stato affettuosissimo nei confronti di Riccione: “E’ meraviglioso essere qui. Ci avete sempre accolto in una maniera incredibile. Era doveroso venirvi a salutare uno per uno: grazie per questi anni insieme”. Poi ha salutato i tanti amici, tra cui Marco Materazzi “che ormai è di Riccione”.