I Gemelli Diversi: “Riccione ha sempre il suo fascino” - Gallery

Piazzale Roma gremito ieri sera per il concerto dei Gemelli Diversi, che ha richiamato un pubblico numeroso e caloroso. Già mezz’ora prima dell’inizio, la piazza – animata dal deejay set di Claudio Coveri – aveva iniziato a ballare sulle note delle hit più amate, creando un’atmosfera di festa che ha accompagnato l’intera serata.

Sul palco, i Gemelli Diversi hanno travolto la folla con i loro brani più popolari, aprendo con “Per farti sorridere”, seguita dall’intramontabile “Mary “e da “Tu no”. Grande entusiasmo anche per “Un attimo ancora”, che campiona il ritornello di un celebre pezzo dei Pooh, e per “Anima Gemella”, realizzata in collaborazione con Eros Ramazzotti. Il duo ha poi ricordato il forte legame con la città: “Su questo palco ci siamo esibiti anni e anni, negli anni d’oro. Nel 1999 abbiamo fatto la nostra prima apparizione a Un disco per l’estate e ci ha portato molto bene. Riccione ci ha sempre portato fortuna, e mantiene sempre il suo fascino”.

Giovedì 14 agosto alle 21.30 sarà il turno di Giuliano Palma, mentre venerdì 15 spazio a “Nostalgia 90”.