“Ho un appartamento alle Canarie, ma da 63 anni di fila vengo a Riccione”: un premio speciale per Heidi

Ha una casa alle Canarie, ma a Riccione c’è sempre. Una fedeltà che dura da ben 63 anni: è quella di Heidi Maier, classe 1938, originaria di Francoforte, in Germania, che dal lontano 1963 sceglie Riccione come meta per le sue vacanze estive.

Per questo legame profondo e ininterrotto con la città, Heidi è stata premiata martedì scorso, 5 agosto, con il titolo di “Ambasciatore di Riccione nel mondo”. Il riconoscimento le è stato consegnato dal presidente del Consiglio comunale, Simone Gobbi, proprio nel luogo a lei più caro: la spiaggia 16 del bagnino Guerrino, che frequenta da decenni e dove ha costruito negli anni un intreccio di amicizie, stima e affetto.

La sua è una storia esemplare di amore duraturo per Riccione. Dopo i primi tre anni trascorsi nella zona Alba, Heidi sceglie di spostarsi tra Abissinia e Fontanelle, dove soggiorna per ben 49 anni a Villa Ada, proseguendo poi, senza mai saltare un’estate, le sue vacanze a Villa Rastelli.

Da vera riccionese nel cuore, Heidi ha collezionato nel tempo fotografie storiche della città, che documentano l’evoluzione di luoghi e scorci oggi profondamente cambiati. Tra queste, anche immagini del bagnino Guerrino da giovane, ritratto al lavoro sulla stessa spiaggia che lei continua a frequentare da decenni con affetto.

Nonostante possieda un appartamento alle Isole Canarie, Heidi non rinuncia mai alla sua estate a Riccione, che considera la sua “seconda casa”, subito dopo la Germania. Nel corso degli anni ha stretto profondi legami con tanti riccionesi, tra cui l’amico Roberto Vescovelli, che scherza e dice: “A volte telefono e chiedo a Heidi notizie sui riccionesi: conosce più persone lei di me!”

Oggi, dopo la scomparsa del marito, Riccione rappresenta per lei un punto di riferimento ancora più importante, un luogo in cui ritrovare affetto, ricordi e amicizie preziose. Quest’anno è in vacanza con un nipote e tre pronipoti di età compresa tra i 4 e i 6 anni: una nuova generazione che cresce e che, proprio come lei, trova a Riccione quell’atmosfera speciale e ospitale che ha fatto innamorare Heidi più di sessant’anni fa.