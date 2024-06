“Ho perso il documento”: va dai Carabinieri per la denuncia e in mezzo al passaporto spunta una busta di cocaina a Riccione

Un singolare episodio ha portato ad una denuncia a piede libero da parte dei Carabinieri di Riccione. Un 31enne riccionese si era presentato presso la Stazione Carabinieri per denunciare lo smarrimento di un documento. Una volta arrivato ha estratto dal proprio portafogli il passaporto per consegnarlo al Carabiniere in servizio il quale, con estrema sorpresa, consultandolo, constatava che, tra i fogli dello stesso, fosse custodita una bustina in plastica contenente polvere rosa. La sostanza veniva sottoposta ad analisi, risultando cocaina rosa, e pertanto il 31enne veniva sottoposto, seduta stante, a perquisizione personale, venendo trovato in possesso anche di un coltello, che veniva sequestrato. Ovviamente, anche lo stupefacente veniva sequestrato ed il ragazzo, per questo, segnalato quale assuntore di stupefacenti alla locale Prefettura.