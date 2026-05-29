“Guardate che meraviglia”: l’orgoglio della sindaca di Riccione per il nuovo porto canale VIDEO

Il porto canale di Riccione si presenta da questa mattina nella sua veste completamente rinnovata, celebrando la fine dei cantieri che hanno trasformato le due sponde in un’unica, grande infrastruttura urbana dedicata alla bellezza, alla sostenibilità e alla vivibilità pedonale. Con il completamento simultaneo degli interventi su viale Parini e viale Bellini, l’amministrazione comunale consegna alla cittadinanza e ai turisti un lungocanale interamente rigenerato, accessibile dal centro fino al mare.