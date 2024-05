Giro d’Italia a Riccione: la viabilità di venerdì 17 maggio

Nastri di partenza pronti per l’attesissima tredicesima tappa del Giro d’Italia che porterà la carovana rosa da Riccione a Cento lungo un percorso di 179 chilometri. Venerdì 17 maggio la tappa prenderà il via alle 13 da piazzale Roma e i ciclisti, prima di lanciarsi nel clou della gara, transiteranno in sfilata nel cuore della città lungo viale Ceccarini e viale Dante in direzione nord per confluire su viale Verdi in direzione mare e immettersi poi su viale D’Annunzio verso Rimini. Da qui comincerà la gara vera e propria con direzione Cento.

Quella di Riccione sarà di fatto una sfilata, la corsa vera e propria prenderà infatti il via dal cosiddetto chilometro zero posto in prossimità del ponte sul torrente Marano.

La chiusa al traffico di viale Dante e di una parte di viale Verdi e viale D’Annunzio dalle ore 11

Lungo tutto il percorso in cui è previsto il passaggio della corsa (viale Dante fino all’incrocio con viale Verdi, il tratto di viale Verdi fino alla rotonda di viale D’Annunzio e il tratto di viale D’Annunzio fino al confine con Rimini) sarà vietato il transito a partire dalle 11 del mattino.