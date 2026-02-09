Geolier in concerto a Riccione l’11 luglio

C’è anche Riccione nel tour estivo del 2026 di Geolier, che ha annunciato oggi il “SUMMER FESTIVAL TOUR 2026”.

L’artista porterà la potenza dei suoi show anche nei festival estivi, dopo il tanto atteso “GEOLIER STADI 2026”, in partenza a giugno. La tournée conta già tre date consecutive sold out allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli oltre al suo debutto allo Stadio San Siro di Milano e all’Olimpico di Roma.

Geolier sarà in concerto in Romagna l’11 luglio a Riccione Music City. Le prevendite per gli appuntamenti nei festival saranno disponibili a partire dalle 16.00 di oggi, lunedì 9 febbraio, su Ticketone.it e nei punti vendita abituali. Info biglietti su: https://www.magellanoconcerti.it/.