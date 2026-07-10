Geolier a Riccione: corsa agli ultimi biglietti per lo show in piazzale Roma

Tutto pronto a Riccione per l’arrivo di Geolier, che sabato 11 luglio accenderà piazzale Roma con una delle tappe più attese del suo “Summer Festival Tour 2026”. Il concerto, inserito nel cartellone di Riccione Music City, si avvia verso il definitivo sold out con pochissimi biglietti ancora disponibili su TicketOne. Il fuoriclasse della scena urban italiana presenterà dal vivo i brani del suo nuovo album “Tutto è possibile” in uno show travolgente. Per garantire un ingresso fluido ed evitare lunghe attese sotto il sole, l’apertura dei cancelli e dei varchi di sicurezza è prevista a partire dalle ore 18, invitando il pubblico ad affluire in modo scaglionato.

Per raggiungere la location dell’evento, chi arriva in treno o con il Metromare potrà procedere comodamente a piedi attraversando il sottopasso di viale Ceccarini in direzione mare. Per chi si sposta in auto, si raccomanda di sostare nelle aree a monte della ferrovia, come i parcheggi multipiano della stazione, Salvatori, Volta, piazzale Vittime delle Foibe, ex Fornace e piazza Unità, tutti situati a circa dieci minuti a piedi dall’arena. All’interno della struttura saranno operativi diversi punti ristoro ed è richiesto di gettare i rifiuti negli appositi contenitori perimetrali. Ai varchi d’accesso saranno attivi rigidi controlli di sicurezza, e si ricorda il divieto assoluto di introdurre oggetti pericolosi o ingombranti come lattine, bottiglie di vetro, bombolette spray, ombrelli, caschi e zaini voluminosi.