Gabriele Muccino e Beatrice Savignani a Riccione per presentare “Le cose non dette”

Il regista Gabriele Muccino e l’attrice Beatrice Savignani presentano il film “Le cose non dette”. Domenica 8 febbraio incontro con il pubblico in sala al Cinepalace Riccione al termine della proiezione delle 17.30 (durata film 114’).

Gabriele Muccino è uno dei registi che meglio sa raccontare le relazioni umane e i sentimenti, con la sua impronta inconfondibile e riconoscibile, rispolverando con “Le cose non dette” le tematiche dell’acclamato “Ultimo bacio”, il film che ha decretato il suo successo.

“Le cose non dette” continua ad approfondire storture debolezze, fragilità, dubbi, paure che ognuno di noi conserva dentro di sè, mette al centro le omissioni, le verità che non diciamo per non fare male all’altro, con una girandola di personaggi sull’orlo del collasso tra sensi di colpa, matrimoni- gabbia, depressione. Gli attori scelti per riprendere i temi del romanzo da cui è tratto il film (Siracusa di Delia Ephron), amore passione e conflitti interiori, sono quelli di cui il regista conosce ogni sfumatura, espressione e carattere artistico, esaltandone i primi piani, Stefano Accorsi Claudio Santamaria e Carolina Crescentini, ai quali si aggiungono per la prima volta Mirian Leone e la giovane Beatrice Savignani.

Un matrimonio tra Carlo (Stefano Accorsi) ed Elisa (Mirian Leone) solido, passionale, finchè l’equilibrio si incrina quando lui incontra una sua allieva (Beatrice Savignani) e saltano gli equlibri. Quando decidono di partire per un viaggio in Marocco con gli amici di sempre, Paolo (Claudio Santamaria) e Anna (Carolina Crescentini) emergono le zone d’ombra di ciascuno.