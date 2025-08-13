Ferragosto a Riccione: fino alle 2 si può fare festa nei bagni al mare

Musica, divertimento e sicurezza. Con un’ordinanza mirata firmata dalla sindaca di Riccione Daniela Angelini, l’amministrazione comunale ha deciso di prolungare l’orario della musica per animare le serate di questo lungo ponte di Ferragosto e, al contempo, ha stabilito misure precise per garantire la massima serenità a tutti i partecipanti, ottemperando le disposizioni del Comitato per l’ordine e la sicurezza provinciale. Le disposizioni resteranno in vigore da giovedì 14 a sabato 16 agosto, con validità fino alle prime luci dell’alba di domenica 17 agosto, e includono misure sulla musica e sul divieto di contenitori in vetro.

L’ordinanza comunale dispone la proroga dell’orario di intrattenimento musicale per pubblici esercizi, stabilimenti balneari e chiringuiti. Nei giorni 14, 15 e 16 agosto, la festa andrà avanti fino alle ore 2 del giorno successivo, offrendo così un’opportunità in più per ballare e divertirsi in tutta Riccione.