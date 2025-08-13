Ferragosto a Riccione: fino alle 2 si può fare festa nei bagni al mare

Riccione
  • 13 agosto 2025
Ferragosto a Riccione: fino alle 2 si può fare festa nei bagni al mare

Musica, divertimento e sicurezza. Con un’ordinanza mirata firmata dalla sindaca di Riccione Daniela Angelini, l’amministrazione comunale ha deciso di prolungare l’orario della musica per animare le serate di questo lungo ponte di Ferragosto e, al contempo, ha stabilito misure precise per garantire la massima serenità a tutti i partecipanti, ottemperando le disposizioni del Comitato per l’ordine e la sicurezza provinciale. Le disposizioni resteranno in vigore da giovedì 14 a sabato 16 agosto, con validità fino alle prime luci dell’alba di domenica 17 agosto, e includono misure sulla musica e sul divieto di contenitori in vetro.

L’ordinanza comunale dispone la proroga dell’orario di intrattenimento musicale per pubblici esercizi, stabilimenti balneari e chiringuiti. Nei giorni 14, 15 e 16 agosto, la festa andrà avanti fino alle ore 2 del giorno successivo, offrendo così un’opportunità in più per ballare e divertirsi in tutta Riccione.

Contenitori in vetro

Per assicurare che l’euforia dei festeggiamenti non si trasformi in rischio, l’amministrazione ha voluto prevenire ogni potenziale pericolo. Per questo motivo, su tutto il territorio comunale, da giovedì 14 a sabato 16 agosto, dalle ore 20:00 alle ore 06:00 del giorno successivo, sarà vietata la vendita, la somministrazione per asporto e il consumo in luoghi pubblici di bevande in bottiglie o contenitori di vetro. Il divieto riguarda ogni forma di vendita, compresi i distributori automatici, e si estende alla detenzione e al consumo di bevande in vetro in qualsiasi luogo pubblico.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui