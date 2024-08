Etilometri gratis e sensibilizzazione, Riccione promuove una giornata di lotta alla guida in stato di ebbrezza

Il Comune di Riccione aderisce all’iniziativa “Se bevi e assumi sostanze stupefacenti e poi guidi, puoi perdere tutto in un istante”, organizzata dalla direzione generale cura del territorio e dell’ambiente della Regione Emilia-Romagna. L’evento, previsto per domani, venerdì 23 agosto, dalle 19 a mezzanotte in piazzale Ceccarini, si inserisce all’interno della campagna di sensibilizzazione “Pensaci un attimo” promossa dalla Regione.

L’iniziativa mira a sensibilizzare la popolazione sui rischi legati alla guida sotto l’effetto di alcol e sostanze stupefacenti, con l’obiettivo di prevenire incidenti stradali e promuovere una cultura della sicurezza sulle strade. Saranno presenti funzionari dell’osservatorio per la sicurezza stradale della Regione, che distribuiranno presidi di sicurezza utili per la circolazione stradale, come etilometri monouso, gilet catarifrangenti, caschi, luci e campanelli per biciclette, luci di visibilità per pedoni, kit di sicurezza per veicoli e materiale informativo. L’obiettivo è diffondere una maggiore cultura della sicurezza stradale e contribuire alla protezione degli utenti della strada, riducendo così l’incidentalità stradale e le sue conseguenze.

Durante l’iniziativa, verranno svolte attività di comunicazione, informazione ed educazione per la prevenzione dell’uso e abuso di alcol durante la guida, spesso causa di incidenti stradali, oltre che di altri comportamenti scorretti sulla strada, coinvolgendo direttamente i cittadini, nonché utenti della strada.

L’evento vedrà anche la partecipazione dell’assessore ai Trasporti, infrastrutture, turismo e commercio della Regione, Andrea Corsini, che illustrerà il progetto e le iniziative ad esso correlate.

“Riteniamo fondamentale sostenere iniziative come questa, che puntano a sensibilizzare la nostra comunità su temi di grande rilevanza sociale e a promuovere una maggiore consapevolezza sui rischi associati alla guida irresponsabile”, ha dichiarato la sindaca di Riccione, Daniela Angelini.