Erna, da 70 anni in vacanza a Riccione, diventa ambasciatrice della Perla Verde

RICCIONE. Settant’anni di vacanze a Riccione, settant’anni di sorrisi, ricordi ed emozioni. È una storia speciale quella della signora Erna Rohde, cittadina tedesca che dal 1955 sceglie ogni anno Riccione come meta delle sue vacanze, instaurando con la città un legame affettivo profondo e autentico. Nei giorni scorsi, presso l’hotel Sarti, l’assessore al Turismo Mattia Guidi ha consegnato alla signora Rohde il riconoscimento di “Ambasciatore di Riccione nel mondo”, come gesto di gratitudine da parte della città verso chi, come lei, ha fatto della Perla Verde una seconda casa.

Tra i momenti più emozionanti della cerimonia, la signora Rohde ha mostrato con orgoglio una fotografia a cui è particolarmente legata: uno scatto del 1955 che la ritrae sorridente, tra i fiori, di fronte al Palazzo del Turismo. Un’immagine che custodisce da sempre con affetto, simbolo di un amore lungo sette decenni per Riccione, la sua spiaggia, la sua gente e l’inconfondibile ospitalità romagnola.

Durante la cerimonia, la signora Rohde era accompagnata dal signor Adolf Karl Schlager, che ha condiviso con lei l’emozione del riconoscimento in un momento particolarmente sentito.

Il titolo di “Ambasciatore di Riccione” viene attribuito a quei turisti che, nel corso del tempo, hanno dimostrato un attaccamento sincero e duraturo al territorio, contribuendo con la loro presenza alla costruzione dell’identità turistica della città. Una tradizione che celebra il valore della fedeltà, della memoria condivisa e dell’affetto che si tramanda, come nel caso della signora Rohde, con naturalezza e gioia.