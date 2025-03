Ermal Meta in concerto a Riccione mercoledì 19 aprile

Riccione si prepara a vivere una Pasqua all’insegna della grande musica con Ermal Meta. Il cantautore sarà protagonista di un concerto, in programma mercoledì 19 aprile alle ore 21, nella Sala Concordia del Palazzo dei Congressi. L’evento arricchirà il calendario di iniziative pensato dall’amministrazione comunale per celebrare le festività e i ponti primaverili, confermando Riccione come una delle mete turistiche più dinamiche e attrattive della stagione.

“Siamo felici di annunciare il concerto di Ermal Meta come uno dei momenti di punta del nostro programma di Pasqua,” dichiara l’assessore al Turismo Mattia Guidi. “Riccione sarà animata da un palinsesto ricco di appuntamenti che accompagneranno cittadini e visitatori per tutte le festività e i ponti primaverili. Martedì 18 marzo, alle ore 12, presenteremo ufficialmente il cartellone con una conferenza stampa aperta alla città che si terrà al Palazzo del Turismo.”

Il concerto sarà un’occasione speciale per ascoltare dal vivo i grandi successi di Ermal Meta, vincitore del Festival di Sanremo nel 2018 in coppia con Fabrizio Moro, insieme ai brani del suo ultimo album “Buona Fortuna”, che include i singoli “Mediterraneo”, “L’unico Pericolo” e il più recente “Il Campione”, disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali.

I biglietti per il concerto di Ermal Meta sono già disponibili online su TicketOne, con prezzi a partire da 23 euro fino a 40,25 euro, al seguente link.