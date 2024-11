A Riccione la coalizione di centrodestra si impone in un comune a guida centrosinistra. La squadra di Elena Ugolini ottiene 6.223 voti, pari al 49,78%, superando in volata la coalizione di centrosinistra per 240 voti. Le liste a sostegno di Michele De Pascale ottengono infatti 5.992 voti, pari al 47,86%. Il Pd è primo partito con 4.578 voti (38,83%), mentre Fratelli d’Italia (2.710 voti) è al 22,99% e Forza Italia (2.198) è al 18,64%.