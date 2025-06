Ecco il treno Riccione: per due anni sarà l’ambasciatore della riviera VIDEO

È stato presentato questa mattina al binario 1 ovest della stazione centrale di Bologna, il “Treno Riccione”: un convoglio Rock di Trenitalia Tper completamente personalizzato che, per i prossimi due anni, diventerà l’ambasciatore itinerante della città e dei parchi del gruppo Costa Edutainment. Il progetto nasce dalla collaborazione tra Comune di Riccione, Trenitalia Tper (la società che gestisce il trasporto ferroviario in Emilia-Romagna), Federalberghi Riccione e Costa Edutainment, e rappresenta una delle operazioni di marketing territoriale e promozione turistica più strutturate degli ultimi anni.

Il “Treno Riccione” è stato completamente rivestito con una grafica ad alto impatto visivo ispirata alla campagna “Viva Riccione”, integrata dalla creatività dei parchi Costa Edutainment (Aquafan, Oltremare, Acquario di Cattolica, Italia in Miniatura). Il mezzo scelto è un treno Rock a due piani con oltre 600 posti a sedere, uno dei treni di punta della nuova flotta di Trenitalia Tper destinati al trasporto regionale. Fra le caratteristiche di questo treno: spazi ad hoc per i bagagli, posti riservati alle biciclette e possibilità di ricarica dei mezzi elettrici, prese al posto per la ricarica dei propri dispositivi. I consumi di energia elettrica ridotti del 30% rispetto ai treni di precedente generazione e il materiale di costruzione riciclabile fino al 97% ne fanno una soluzione ancora più sostenibile e un motivo in più per sceglierlo per le proprie vacanze.

A partire da giugno, il Treno Riccione viaggerà lungo alcune delle direttrici ferroviarie più strategiche del Centro-Nord Italia. Il convoglio collegherà Piacenza ad Ancona, Ravenna a Pesaro, Milano ad Ancona e Pescara, mentre nella stagione estiva sarà attivo anche sulle linee Torino–Pesaro/Ancona e Venezia–Cattolica. Un itinerario che garantisce ampia visibilità alla destinazione Riccione in aree ad alto potenziale turistico, rafforzando la presenza del brand lungo tratte frequentate da un pubblico perfettamente in linea con il target della città.

Così l’assessore al turismo Mattia Guidi: “Il Treno Riccione rappresenta una grande opportunità per promuovere in modo innovativo la nostra città, portando il brand Riccione su alcune delle linee ferroviarie più frequentate d’Italia. Il convoglio toccherà snodi fondamentali come Bologna centrale, Milano centrale e Milano Porta Garibaldi, garantendo un’esposizione costante e mirata verso un pubblico in linea con il nostro target turistico”.