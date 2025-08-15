E’ Ferragosto e Riccione lancia la campagna di Natale

RICCIONE. Riccione si prepara a un lungo periodo di festeggiamenti invernali. In occasione del concerto di Giuliano Palma in piazzale Roma, la sindaca Daniela Angelini e l’assessore al Turismo Mattia Guidi hanno presentato la nuova campagna promozionale per il Natale e Capodanno 2025/2026. Il nuovo manifesto, firmato dallo studio grafico Tattica, si distingue per uno sfondo rosso e scritte bianche. Il claim principale, “Viva Riccione”, celebra l’energia della città, mentre il payoff “Il tuo Natale al mare” invita a vivere un’esperienza festiva unica, a due passi dall’Adriatico.

Il manifesto e le sue diverse declinazioni per i social network mostrano icone stilizzate che anticipano una ricca offerta di eventi e attrazioni. Tra le immagini ci sono una ruota panoramica, un fiocco di neve, un pattino da ghiaccio, un albero di Natale e bancarelle natalizie. Il messaggio è chiaro: “La magia delle feste incontra il fascino del mare: Riccione ti aspetta con atmosfere uniche e appuntamenti imperdibili”.

La sindaca Angelini ha sottolineato come l’offerta estiva sia frutto di un lavoro costante, evidenziando che la trasformazione della città non si ferma mai. Ha annunciato la ripresa dei lavori per il secondo tratto di viale Ceccarini, assicurando che chi tornerà per le feste natalizie troverà una città viva e che, per l’estate successiva, il viale sarà completamente rinnovato.

L’assessore Guidi ha spiegato che l’obiettivo della campagna è duplice: attirare turisti durante le festività e, al tempo stesso, incoraggiarli a prenotare le vacanze per l’estate 2026. «Con la presentazione del manifesto parte oggi la comunicazione del progetto Natale Capodanno 2025/2026, con l’obiettivo di promuovere la destinazione turistica per molti mesi,« ha affermato Guidi.

L’assessore ha concluso con un invito diretto ai presenti, promettendo che per due mesi, da fine novembre a gennaio, Riccione sarà una «sorpresa tutta da scoprire». La campagna di comunicazione, ha aggiunto, accompagnerà la città nei prossimi mesi, per un Natale che «parte in agosto» e che renderà Riccione protagonista in ogni stagione.