Dove parcheggiare a Riccione: tariffe invariate nel 2026, calano i prezzi per piazzale San Martino

La giunta comunale ha infatti approvato due delibere che disciplinano la gestione e le tariffe dei parcheggi pubblici a pagamento per il prossimo anno. Con la prima delibera, l’amministrazione ha definito le modalità di funzionamento dei parcheggi pubblici non custoditi situati nei piazzali Toscanini Arturo (36 posti auto), Marchetti Filippo (42 posti auto), presso il Residence “Tulipano” in viale Verdi angolo viale Monti (17 posti auto), nel parcheggio “Volta” di viale Cortemaggiore (309 posti auto) e nel parcheggio San Martino piano -2 (79 posti auto).

A Riccione per il 2026 le tariffe dei parcheggi pubblici resteranno invariate rispetto all’anno precedente, con l’unica eccezione del parcheggio di piazzale San Martino al secondo piano interrato in cui la giunta comunale ha disposto un calo delle tariffe per favorire una maggiore accessibilità e un utilizzo più ampio degli spazi disponibili.

Le tariffe per il prossimo anno restano invariate rispetto al 2025, ad eccezione del parcheggio di piazzale San Martino, dove la tariffa stagionale scende a 630 euro e quella annuale a 700 euro. Rimangono confermati i 630 euro per posto auto nei piazzali Toscanini, Marchetti e Tulipano, e i 550 euro per posto auto nel parcheggio Volta. La locazione dei posti auto sarà attiva dal 3 aprile al 30 settembre 2026 per i parcheggi Toscanini, Marchetti, Tulipano e San Martino (stagionali), dal 3 aprile al 20 settembre per il parcheggio Volta e dal 1° gennaio al 31 dicembre per i posti annuali del parcheggio San Martino.

Con la seconda delibera la giunta ha confermato, anche per il 2026, le tariffe delle aree parcometri e dei relativi abbonamenti, mantenendo invariate le condizioni economiche e le agevolazioni già previste nel 2025. Gli abbonamenti per le aree parcometri in superficie restano fissati a 400 euro per il periodo estivo (dal 1° aprile al 30 settembre), a 30 euro al mese per il periodo invernale (da ottobre a marzo) e a 580 euro per l’abbonamento annuale.

Per le aree parcometri in struttura interrata – nei parcheggi di piazzale Curiel, piazzale Azzarita, palazzo dei congressi e parcheggio della Stazione – le tariffe rimangono pari a 500 euro per il periodo estivo, 30 euro mensili per il periodo invernale e 680 euro per l’abbonamento annuale.