Dove parcheggiare a Riccione: tariffe invariate nel 2026, calano i prezzi per piazzale San Martino

A Riccione per il 2026 le tariffe dei parcheggi pubblici resteranno invariate rispetto all’anno precedente, con l’unica eccezione del parcheggio di piazzale San Martino al secondo piano interrato in cui la giunta comunale ha disposto un calo delle tariffe per favorire una maggiore accessibilità e un utilizzo più ampio degli spazi disponibili.
La giunta comunale ha infatti approvato due delibere che disciplinano la gestione e le tariffe dei parcheggi pubblici a pagamento per il prossimo anno. Con la prima delibera, l’amministrazione ha definito le modalità di funzionamento dei parcheggi pubblici non custoditi situati nei piazzali Toscanini Arturo (36 posti auto), Marchetti Filippo (42 posti auto), presso il Residence “Tulipano” in viale Verdi angolo viale Monti (17 posti auto), nel parcheggio “Volta” di viale Cortemaggiore (309 posti auto) e nel parcheggio San Martino piano -2 (79 posti auto).