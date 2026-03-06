Dopo il divorzio con Linus e Radio Deeejay, Riccione rilancia l’alleanza con Rtl 102.5

Dopo il divorzio non senza polemiche con Linus e Radio Deejay, Riccione rafforza la sua collaborazione con Rtl 102.5.

Il progetto prevede una articolata campagna di comunicazione sul network Rtl 102.5 con una presenza del brand Riccione nei momenti strategici attraverso radio, radiovisione, social e la piattaforma RTL 102.5 Play.

Rtl 102.5 è la radio più ascoltata d’Italia. L’intero Gruppo – con Rtl 102.5, Radio Zeta e Radiofreccia – sfiora i 9,2 milioni di italiani all’ascolto. Rtl 102.5 sarà inoltre la radio ufficiale protagonista del palcoscenico della Notte Rosa di Riccione, in programma il 19 giugno, per una serata-evento con dj set firmati Rtl 102.5, e con grandi nomi della musica italiana. La serata del 19 giugno sarà trasmessa in diretta nazionale in radio e in tv su Rtl 102.5 (canale 36 del digitale terrestre), oltre a essere disponibile in live streaming sulla piattaforma Rtl 102.5 Play, portando così l’energia e il calore di Riccione direttamente nelle case di milioni di italiani.