Danza a Riccione, in arrivo 10mila atleti GALLERY

RICCIONE. Sei weekend dedicati alla danza tra gennaio e febbraio, oltre 10mila atleti in arrivo a Riccione, 17 giornate di gare e intrattenimento: sono i numeri dei Campionati italiani assoluti di danza sportiva che si svolgono al Playhall fino al 16 febbraio. Dopo l’inaugurazione della nuova stagione turistico-sportiva di Riccione con l’edizione da record di MC Hip Hop Contest, che nei giorni scorsi ha portato in città 8mila presenze, continuano i grandi appuntamenti della danza e dei grandi eventi sportivi di livello nazionale e internazionale in programma in città. Fino al 16 febbraio Riccione ospita al Playhall la più importante kermesse nazionale di danza sportiva con i Campionati italiani assoluti organizzati dalla Fidesm.

Promhotels Riccione, partner dell’iniziativa e referente per la logistica alberghiera, rende noto che sono attese 20mila presenze durante lo svolgimento della manifestazione a cui si aggiungono le presenze degli accompagnatori al seguito e degli appassionati.

I campionati assoluti, organizzati dalla Federazione italiana danza sportiva e sport musicali, si compongono di sei eventi distinti dedicati alle diverse discipline e riservati a tutte le categorie: dai giovanissimi di 8-11 anni agli over 70.

Le gare sono cominciate nel weekend dell’Epifania con le danze accademiche e nel fine settimana successivo con la street dance e il breaking. Sabato 25 e domenica 26 gennaio scendono in pista i ballerini della disco dance, jazz e danze orientali. Il mese di febbraio sarà dedicato alle gare nazionali di danze caraibiche (1-2 febbraio), danze standard e latino-americane (6-9 febbraio), danze coreografiche e para dance (13-16 febbraio). La partecipazione ai Campionati italiani assoluti a Riccione consentirà ai partecipanti di accedere alle maggiori competizioni internazionali (Mondiali, Europei e Coppe del Mondo e d’Europa).

Le gare sono aperte al pubblico e i biglietti d’ingresso sono disponibili al botteghino del Playhall di Riccione (viale Carpi, 24) che sarà aperto un’ora prima dell’inizio delle gare.