Da Riccione al Pakistan: la pasticceria Tommasini apre a Islamabad

Ad Islamabad arriva un angolo di Riccione in cui Francesco offrirà le sue bontà elaborate e perfezionate nella pasticceria in viale Ceccarini. Nel nuovo corner ‘Tommasini’ si potrà fare una colazione dolce e salata sorseggiando un buon caffè italiano; o ancora pausa pranzo, merenda ed aperitivo. Il tutto a base di prodotti e di materie prime rigorosamente italiane, create nel piccolo laboratorio artigianale di Riccione. Ogni singolo prodotto utilizzato nella nuova pasticceria verrà direttamente dall’Italia.

Per Francesco è stata l’occasione per intraprendere una nuova avventura: il pasticcere sé stato coinvolto in prima persona partendo alla volta di Islamabad per seguire la nuova apertura. Nella capitale pakistana ha curato tutta la produzione e l’avvio dell’attività, nonché l’inaugurazione di giovedì scorso.

«Sono molto emozionato, quando ho iniziato questa professione non avrei mai pensato di arrivare fino qui – esordisce Francesco Tommasini -. Avere la possibilità di esportare le creazioni e la mia concezione dell’arte pasticcera anche fuori confine è qualcosa di unico. Devo tutto alla mia famiglia che ha saputo starmi vicino ed insieme siamo arrivati a questo traguardo. L’inaugurazione è stata un successo così come tutta questa esperienza che mi porterò per sempre nel cuore».

Infatti Francesco rimarrà in Pakistan ancora per qualche giorno per poi ripartire alla volta dell’Italia, pronto ad addolcire ancora la sua Riccione, soprattutto ora che sul calendario si avvicina il Natale e per Tommasini significa solo una cosa: il loro soffice Panettone.

La Pasticceria Tommasini è a Riccione in viale Ceccarini 153, aperta nel 2017 da Francesco Tommasini e la sua famiglia. Nel 2020 ha trionfato nel programma televisivo Cake Star, condotto da Katia Follesa e Damiano Carrara. Anche quest’anno la guida culinaria ‘Gambero Rosso’ ha confermato la valutazione di due Torte su tre, premiando la pasticceria come una delle migliori della zona.