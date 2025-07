Da Riccione a Santa Maria di Leuca in cargo bike: Dade e papà Simone ce l’hanno fatta VIDEO

Dade e Simone ce l’hanno fatta. È arrivata ieri pomeriggio alle 15:30 a Santa Maria di Leuca la carovana di “Dade alla ricerca del Delfino Magico”, la straordinaria impresa in cargo bike di quasi 1.000 chilometri lungo la costa Adriatica, compiuta da Davide Tura, sei anni, affetto da Kif5c, una rara malattia genetica, e dal papà Simone.

Ad accoglierli, scortati da due moto della Polizia di Stato, nella suggestiva cornice del piazzale antistante il Faro di Santa Maria di Leuca, una festa carica di emozione e colori. Un’emozione fortissima, che Simone Tura dopo quasi mille chilometri di sforzo non ha retto, scoppiando in lacrime. Presenti le istituzioni locali pugliesi, tra cui il sindaco di Castrignano del Capo, Francesco Petracca, l’assessore all’Ambiente e Demanio marittimo, Oronzino Papa, e l’assessora alle Politiche sociali, Mina De Maria e il rettore della Basilica di Santa Maria di Leuca, don Stefano Ancora. Era presente anche il Comune di Riccione, rappresentato dagli assessori Marina Zoffoli (Famiglia) e Alessandro Nicolardi (Bilancio), partiti appositamente dalla Romagna per celebrare l’arrivo di questa impresa dal grande valore umano e sociale. A rafforzare il legame con Riccione, è arrivata anche una significativa delegazione della Croce Blu, evidenziando il supporto costante e fondamentale di questa associazione durante tutto il viaggio.