“Da 67 anni vengo in vacanza solo a Riccione”: Gabriella di Milano ha creato un libro fotografico sulla Perla Verde

È lunga la storia che lega la famiglia di Gabriella Guidali di Milano a Riccione ed è fatta di tanto amore. Nei giorni scorsi l’assessore al Turismo Mattia Guidi ha consegnato il riconoscimento di “Ambasciatore di Riccione nel mondo” a Gabriella che da 67 anni viene in vacanza in città .

L’affetto della famiglia di Gabriella per Riccione parte da molto lontano. Sono gli anni ‘50 quando i suoi nonni vengono nella Perla verde. Poi saranno i suoi genitori a eleggere Riccione come meta preferita delle loro vacanze estive, già prima di sposarsi. “Mi piace raccontare che ho 66 anni ma è da 67 anni che vengo a Riccione - ricorda con grande affetto Gabriella -. Quando sono venuta la prima volta qui, la mia mamma aspettava me da pochi mesi. Da quel momento non ho mai smesso di trascorrere le mie vacanze a Riccione. Da allora i miei genitori con tutta la nostra famiglia, i nonni, i miei fratelli e tutti i nipoti, si ritrovano sulla costa romagnola per trascorrere insieme dei momenti indimenticabili e costruire i ricordi di una vita”.

A quei ricordi, a quei profondi legami di famiglia, Gabriella ha dedicato un libro fotografico che ha intitolato “Riccione mon amour”. Il volume, che racchiude la storia di una famiglia in vacanza a Riccione, lo ha regalato ai genitori in occasione di un loro anniversario di matrimonio. Perchè Riccione, nella loro vita, ha significato tanto. “In questo libro ho voluto fissare i ricordi della nostra famiglia, unita dal profondo affetto reciproco e dall’amore per Riccione che è sempre stata il luogo del nostro ritrovarsi e stare tutti insieme”.

Gabriella viene molto spesso a Riccione, a volte anche per periodi molto lunghi. Ama l’estate, la sua energia e spensieratezza. Ma non solo. “Riccione la amo sempre ma sono i periodi di bassa stagione i momenti in cui mi affascina di più, compreso l’autunno con i suoi straordinari colori, dal mare alla spiaggia vuota, dal lungomare ai viali che si colorano di giallo e arancione. Riccione mi ha dato tanto in tutti questi anni e le sono profondamente grata”.