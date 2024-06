Controlli della Polstrada a Riccione: 11 conducenti positivi al test antidroga, 17 patenti ritirate, multato tassista abusivo

Un tassista abusivo sanzionato nei pressi di una discoteca dove aveva accompagnato un gruppo di giovani svolgendo l’attività senza la prevista licenza, circa 300 veicoli fermati e controllati, 11 conducenti risultati positivi al test antidroga, 5 sorpresi alla guida dopo aver bevuto, altri 7 trovati in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale. Sono solo alcuni dei numeri legati all’attività di controllo e di prevenzione delle stragi del sabato sera della Polizia Stradale, servizi mirati che in occasione del 2 giugno sono stati concentrati in particolare su Riccione e lungo le strade di collegamento verso i luoghi della movida.

Nell’ambito della campagna di controllo delle condizioni psicofisiche dei conducenti alterate dall’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e di alcol, la Polizia Stradale ha disposto l’attuazione di un servizio straordinario con l’impiego di un laboratorio di analisi mobile. Infatti, in occasione dell’apertura stagionale delle più note discoteche della Riviera, l’attività operativa in argomento è stata disposta con l’impiego di un laboratorio mobile grazie al quale è stato possibile eseguire sul posto le analisi di secondo livello della saliva, avvalendosi della collaborazione di unità mediche. Le 19 pattuglie, dislocate secondo un meccanismo a reticolo, nella nottata di sabato e in quella domenica, hanno elevato 46 verbali per le infrazioni sul codice della strada e 4 fermi amministrativi di automezzi, ritirando 17. “Si rappresenta – si legge in una nota - che tramite il laboratorio del Tox-test sono stati effettuati complessivamente numero 31 screening dei quali 11 hanno dato esito positivo”.