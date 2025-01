Controlli a Riccione, la Polizia locale sequestra droga, un coltello e un ciclomotore

Il Corpo di Polizia locale di Riccione continua con determinazione il proprio impegno per assicurare il controllo del territorio e la sicurezza urbana. Le recenti operazioni di prevenzione e contrasto a situazioni di degrado e illegalità hanno portato a risultati rilevanti.

Durante le attività di controllo, gli agenti hanno sequestrato sostanze stupefacenti, fermato individui già noti alle forze dell’ordine e privi di documenti regolari, identificato minori in possesso di hashish e confiscato un ciclomotore sprovvisto di assicurazione. Un’azione capillare che conferma l’efficacia della presenza sul territorio, sia di giorno che di notte, a tutela della sicurezza pubblica e del rispetto delle normative.

Controlli notturni sulla Statale Adriatica

Durante un posto di blocco al confine nord di Riccione, gli agenti hanno fermato un’auto con a bordo due uomini di nazionalità albanese. Il passeggero, apparso visibilmente nervoso, è stato trovato in possesso di un coltello a scatto con lama di 7 centimetri. L’uomo, già noto alle autorità per reati legati allo spaccio di droga, è stato fotosegnalato e denunciato. Inoltre, è emerso un provvedimento di espulsione dal territorio italiano a suo carico, attualmente in fase di ricorso.

Sequestro di cocaina e ciclomotore irregolare

In un controllo effettuato nella zona nord di Riccione, gli agenti hanno fermato un residente che si aggirava con fare sospetto a bordo di un ciclomotore. La perquisizione ha portato al ritrovamento di cinque involucri contenenti cocaina, per un peso complessivo di circa 3 grammi. Il mezzo, privo di copertura assicurativa, è stato sottoposto a sequestro.

Unità cinofila in azione nei pressi del Metromare

Grazie all’intervento del cane antidroga Ziko, nei pressi del capolinea del Metromare è stato individuato un cittadino marocchino privo di documenti di identità e di titolo di soggiorno. Alla vista degli agenti, l’uomo ha tentato di fuggire ma è stato prontamente bloccato. In suo possesso sono state trovate sostanze stupefacenti per uso personale. Le verifiche successive hanno rivelato che l’individuo era stato recentemente scarcerato e sottoposto a un divieto di dimora nella provincia di Rimini.

Minori trovati in possesso di hashish

Durante i controlli, sono stati identificati due minori residenti a Rimini in possesso di hashish. Le sostanze sequestrate sono state inviate alle autorità competenti per le procedure del caso.

L’amministrazione comunale di Riccione esprime apprezzamento per l’operato della Polizia locale e conferma il proprio impegno nel garantire sicurezza e rispetto della legalità sul territorio.