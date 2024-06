Con il Riccione Summer Jazz una settimana con artisti di livello mondiale

In programma dal 27 luglio al 4 agosto, Riccione Summer Jazz, giunto alla sua seconda edizione dopo l’esordio dell’estate 2023, si espande e decide di puntare in alto: amplia i suoi orizzonti, varca i confini nazionali e alza l’asticella proponendo un cartellone con alcuni tra i più grandi nomi del jazz mondiale. Da Al Di Meola Trio a Miguel Zenon fino a Uri Caine, e ancora Fabrizio Bosso, l’Orchestra Jazz Ritmico-Sinfonica del Conservatorio Rossini di Pesaro, il Trio Jazz della Filarmonica della Scala, Luca Bragalini, Melissa Aldana, Andrea Mingardi, Cristina Zavalloni, Simone Zanchini, la Pop Fusion Orchestra e Joe Barbieri, sarà una settimana di musica straordinaria che si potrà ascoltare gratuitamente (a eccezione del concerto di Al Di Meola Trio) in diverse location della città, dal Riccione City Eye a piazzale Ceccarini fino alla spiaggia. Alla musica si aggiungerà anche la pittura con la mostra di Alessandro Curadi “All that jazz. Ritratti d’artista” aperta a ingresso libero nelle stesse giornate a Villa Franceschi.

Un piccolo assaggio del Riccione Summer Jazz 2024 è stato offerto questa mattina da Andrea Mingardi e Andrea Tirelli, che hanno eseguito “Mogol Battisti” sulla terrazza del Gustavino, dove è avvenuta la presentazione della rassegna. «Riccione Summer Jazz – osserva la vice sindaca Sandra Villa – pur essendo soltanto alla seconda edizione rappresenta già un punto di riferimento. Abbiamo l’orgoglio di accogliere a Riccione alcuni tra i più prestigiosi jazzisti a livello mondiale». «Questo evento – ha aggiunto l’assessore Mattia Guidi – proporrà due delle Albe in controluce in programma per l’estate, con le performance al sorgere del sole di Fabrizio Bosso e Joe Barbieri, a cui si aggiungono Dardust nel weekend di Balamondo e i Neri per caso, all’alba della domenica nel weekend della Notte Rosa».

Questo il programma della rassegna promossa dall’associazione Gaspare Tirincanti con la direzione artistica del maestro Mario Marzi: sabato 27 luglio (ore 21), Al Di Meola al Riccione City Eye del PalaRiccione; domenica 28 luglio (ore 5.30, spiaggia Le Palme 88-89), Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello; domenica 28 luglio in piazzale Ceccarini (ore 21) con l’Orchestra Jazz Ritmico-Sinfonica del Conservatorio Rossini di Pesaro; lunedì 29 luglio (ore 21, piazzale Ceccarini) Melissa Aldana; martedì 30 luglio (ore 21, piazzale Ceccarini), il Trio Jazz della Filarmonica della Scala; mercoledì 31 luglio (ore 21, piazzale Ceccarini) Miguel Zenon con Cohen, Sanders e Dutton; giovedì 1° agosto (ore 21, piazzale Ceccarini) Andrea Mingardi; venerdì 2 agosto (ore 21, piazzale Ceccarini) Cristina Zavalloni in “Omaggio a Edith Piaf”; sabato 3 agosto (ore 21, piazzale Ceccarini) Simone Zanchini Quartet; domenica 4 agosto (ore 5.45, Golden Beach Spiaggia 75) Joe Barbieri in “Vulío. Omaggio alla canzone napoletana”; domenica 4 agosto in piazzale Ceccarini (ore 21) Uri Cane Quartet.