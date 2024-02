Clean-Up Riccione: domenica mattina iniziativa di pulizia del Parco degli Agolanti

Domenica 4 febbraio, dalle ore 10 alle 12, le famiglie, i bambini, i ragazzi e gli adulti sono invitati al Parco degli Agolanti per l’iniziativa “Clean-Up Riccione”, un momento collettivo e condiviso per la pulizia del parco cittadino a cura di Be Kind to Nature insieme a Futuro Verde Aps e Fondazione Cetacea, con il patrocinio del Comune di Riccione.

Il ritrovo per il clean-up è previsto presso la Meridiana del Parco degli Agolanti in viale Caprera, dove i partecipanti si uniranno agli sforzi per rendere il parco un luogo più pulito e accogliente. L’evento è completamente gratuito e Be Kind to Nature fornirà guanti e sacchi per la raccolta rifiuti.

L’iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare la comunità sull’importanza di mantenere puliti gli spazi verdi comuni, e dimostrare che, insieme, è possibile fare la differenza per il bene dell’ambiente e per il benessere della collettività. L’evento pone al centro infatti la cura degli spazi pubblici come attività collettiva e condivisa per il bene comune. In quest’ottica l’amministrazione comunale di Riccione sta predisponendo un nuovo regolamento per i beni comuni proprio con l’obiettivo di incentivare ulteriormente la partecipazione dei cittadini e delle associazioni alla cura della città.