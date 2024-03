Ciclismo, Davide Cassani: “Dopo due incidenti, ho cambiato modo di andare in strada”

La sicurezza stradale, l’attenzione ai corretti comportamenti autotutelanti, l’equipaggiamento corretto, le dotazioni raccomandate per la bicicletta e l’utilizzo delle piste ciclabili sono stati gli argomenti al centro dell’incontro rivolto alle guide cicloturistiche del territorio svoltosi al Palazzo del Turismo di Riccione questa mattina. Il corso è stato organizzato dalla Polizia locale di Riccione ed è frutto della collaborazione e condivisione degli obiettivi con i consorzi Riccione Bike Hotels, Terrabici by Emilia-Romagna, Italy Bike Hotels e con l’Apt Emilia-Romagna per la quale era presente il presidente Davide Cassani.

La sindaca di Riccione Daniela Angelini ha portato il saluto dell’amministrazione comunale: “Ho già avuto modo di dire in altre occasioni che sono i dettagli a fare la differenza, intendendo dire che nell’organizzare la vacanza niente può essere lasciato al caso. La sicurezza a Riccione non è un dettaglio. Non lo è per i cittadini residenti e non lo è per gli ospiti della città. La giornata di formazione di oggi - per la quale ringrazio il Corpo di Polizia locale, tutti i settori dell’amministrazione comunale coinvolti e il presidente di Apt Davide Cassani - va esattamente in quella direzione, abbracciando il principio della sinergia con i soggetti privati che fanno dell’ospitalità un motivo di eccellenza per Riccione”.

All’incontro hanno partecipato circa cinquanta guide cicloturistiche e alcuni rappresentanti di associazioni sportive e consorzi operanti in città e sul territorio in ambito del turismo sportivo e cicloturistico. L’evento, molto partecipato, è stato un momento importante di confronto, condivisione delle esperienze e di riflessione sul tema importante della sicurezza in strada al fine di offrire un servizio sempre più attento ed efficace alle migliaia di cicloturisti che frequentano tutto l’anno le città delle costa e che rappresentano un comparto importante nell’offerta turistica di Riccione e delle città costiere.

La comandante del Corpo intercomunale della Polizia locale di Riccione, Misano Adriatico e Coriano Isotta Macini ha introdotto i temi dell’incontro: “La sicurezza stradale è una questione di comportamenti personali che ciascuno di noi ha il dovere e la responsabilità di mettere in atto attraverso comportamenti tutelanti. Questo appuntamento vuole essere una prima riflessione costruttiva fra la Polizia locale e le guide cicloturistiche per creare un gruppo di confronto che lavori insieme per migliorare la sicurezza stradale in base alle norme e alle esperienze e conoscenze che ognuno può apportare in un’ottica di sviluppo del cicloturismo nel nostro territorio”.

Durante l’incontro, che si è animato dai numerosi interventi delle guide cicloturistiche, sono stati toccati i temi della responsabilità delle guide nell’individuare percorsi idonei al proprio gruppo e nel farsi portavoce dei corretti comportamenti in strada. Alcune perplessità sono emerse per le dotazioni di sicurezza che le biciclette da corsa, utilizzate anche nel cicloturismo, non sempre adottano e sulle condizioni ammalorate di molte strade urbane ed extraurbane. Molta attenzione è stata riservata alla raccomandazione del corretto uso delle piste ciclabili e sull’individuazione di percorsi sicuri verso l’entroterra.

Davide Cassani, presidente di Apt Emilia-Romagna e emblema del ciclismo professionistico internazionale, ha richiamato l’attenzione sul prestare la massima attenzione per sé e per gli altri: “Dopo essere stato vittima di due incidenti stradali in bicicletta ho cambiato modo di andare in strada. Presto la massima attenzione a ogni possibile criticità che posso trovarmi davanti. Mi dico che gli altri possono non vedermi e cerco di trasferire questo approccio anche a chi viene in bici con me e ai ragazzi che si allenano. Quando siamo in strada non dobbiamo pensare di essere in gara. Stabilire un contatto visivo con gli altri utenti della strada, cercare di prevenire il pericolo individuando le criticità del percorso e la tipologia del gruppo che conduciamo sono atteggiamenti importanti per garantire la sicurezza in strada”.

L’assessore alla Polizia locale e alla sicurezza Oreste Capocasa ha dichiarato: “Ringrazio la comandante Isotta Macini e il corpo della Polizia locale per l’organizzazione di questo convegno e per l’attenzione con la quale hanno saputo cogliere le esigenze e le criticità del territorio. Queste iniziative portano prestigio al corpo della Polizia locale che, oltre a prestare un fondamentale servizio di controllo del territorio, sanno individuare anche quelle tematiche importanti che interessano la comunità e i nostri turisti”.