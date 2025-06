Can Yaman a Riccione: il nuovo Sandokan all’Italian Global Series Festival

Riccione si prepara ad accogliere un altro amatissimo protagonista delle serie internazionali: Can Yaman. L’attore turco sarà infatti tra i protagonisti dell’Italian Global Series Festival, in programma dal 21 al 28 giugno tra Riccione e Rimini. Can Yaman, che ha conquistato il pubblico italiano e internazionale con ruoli indimenticabili in serie amatissime come Viola come il mare e Hermanos, sarà infatti presente a Riccione martedì 24 giugno alle 17, presso la Sala Concordia del Palariccione. Durante l’incontro sarà svelata in anteprima la nuova avventura prodotta da Lux Vide Fremantle per Rai Fiction e ispirata ai mondi avventurosi di Emilio Salgari: Sandokan. A intervenire saranno: Can Yaman, Alanah Bloor, Alessandro Preziosi, Nicola Abbatangelo, Matilde Bernabei, fondatrice e presidente onoraria di Lux Vide, e Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction.

Italian Global Series Festival è organizzato e ideato da APA (Associazione Produttori Audiovisivi) con il supporto del Ministero della Cultura, Cinecittà Spa, SIAE, della Regione Emilia-Romagna e dei Comuni di Riccione e Rimini.