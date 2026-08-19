C’è un lupo in giro per Riccione: il Comune ordina la chiusura notturna di tre parchi

Il Comune di Riccione ha stabilito la chiusura temporanea in orario serale e notturno di tre parchi cittadini a seguito dell’accertata presenza di un esemplare di lupo nel territorio urbano. L’ordinanza sindacale è stata emanata dalla sindaca Daniela Angelini su precisa e formale richiesta del Servizio faunistico regionale, istituzione con la quale sono state concordate dettagliatamente tutte le modalità di chiusura e perimetrazione dei parchi interessati. La misura, in vigore dal 19 agosto fino al 3 settembre 2026, prevede il divieto assoluto di accesso e transito dalle ore 19 alle ore 7 all’interno delle aree verdi del parco della Resistenza, del parco Chico Mendes e del parco degli Olivetani.

All’interno del parco degli Olivetani proseguirà regolarmente la rassegna “Cinema nel parco”: lo svolgimento delle proiezioni non subirà alcuna variazione poiché l’iniziativa si tiene in un’area appositamente recintata.

Per quanto riguarda le delimitazioni generali, al parco Chico Mendes il divieto riguarda la fascia verde tra il Rio Melo, la Statale 16 nei pressi del Ponte Romano e le abitazioni adiacenti al Centro studi.

Per il parco degli Olivetani l’interdizione comprende il settore tra l’anfiteatro e il cimitero, delimitato da viale Einaudi e dal Rio Melo, e l’area tra la Statale 16, il cimitero vecchio e il canale.

Al parco della Resistenza il transito serale sarà vietato su tutta l’area verde, fatta eccezione per lo spazio antistante il campo da basket e la vicina casa colonica su viale Montebianco.