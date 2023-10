Sabato Gianni Morandi era a Reggio Emilia a vedere Sassuolo-Bologna e per qualche secondo ha messo da parte la sua fede rossoblù per cantare in omaggio al Riccione. La società romagnola collabora con il Sassuolo a livello di settore giovanile e una delegazione biancazzurra era presente al Mapei Stadium di Reggio Emilia.