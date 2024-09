Buoni pasto e premi fino a 700 euro: accordo per i lavoratori di Aquafan, Oltremare e Acquario di Cattolica

Buoni pasto e un premio di risultato fino a un massimo di 700 euro all’anno per gli stagionali, indennità chilometrica per le trasferte per tutti i 300 dipendenti di Costa Edutainment in Romagna. Sono alcune delle novità portate dall’accordo sul Contratto integrativo aziendale raggiunto tra la società che gestisce Acquario di Cattolica, Oltremare, Aquafan e Italia in Miniatura e i sindacati e reso noto oggi da Filcams Cgil Rimini e Fisascat Cisl Romagna. Nel contratto integrativo si potenzia poi il diritto di precedenza per gli stagionali e si ampliano le casistiche per le quali il dipendente può ottenere il part-time in particolari situazioni familiari. In tema di orario di lavoro è istituita una banca ore che sarà gestita sulla base delle esigenze di recupero dei lavoratori. Infine sono state riconosciute ore di permesso aggiuntive per gli Rls (rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza), in modo da consentire una loro maggiore presenza sui luoghi di lavoro. La trattativa, condotta nel corso dell’ultimo anno, spiegano Filcams e Fisascat è riuscita a chiudersi positivamente “anche grazie alla presenza, nella delegazione trattante, delle rsa il cui ruolo si è rivelato determinante per il raggiungimento dell’intesa”. Il contratto integrativo, che ha effetto da luglio 2024 fino a dicembre 2027, “sancisce perciò la conclusione positiva del percorso avviato nell’estate 2023, quando si erano definite condizioni migliorative per i lavoratori stagionali”. Per i due sindacati romagnoli questo Contratto integrativo aziendale è “un esempio di come si possa aumentare l’appetibilità del lavoro nel turismo, attraverso un sistema di corrette relazioni sindacali, con l’introduzione di elementi retributivi di favore. Elementi questi imprescindibili anche per la fidelizzazione di lavoratrici e lavoratori, tema quanto mai dibattuto e attuale”.