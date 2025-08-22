Black-out a Riccione, ecco cosa è successo

Ieri sera, giovedì 21 agosto, poco prima delle 21:30 a Riccione, si è verificato un blackout causato da un guasto importante alla cabina primaria in viale XIX Ottobre, attualmente sotto monitoraggio da parte dei tecnici di E-Distribuzione, società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione. “Le cause del guasto - riferisce il Comune in una nota - sono ancora in fase di accertamento. L’anomalia ha provocato un disservizio elettrico diffuso a macchia di leopardo sul territorio cittadino. I tecnici dell’azienda sono intervenuti tempestivamente, riuscendo a rialimentare progressivamente tutte le utenze nel giro di un paio d’ore. La situazione è attualmente sotto controllo e la rete è costantemente monitorata per prevenire nuovi disservizi.

E-Distribuzione rende noto che il guasto alla cabina primaria è di natura importante e la sua riparazione richiederà alcuni giorni. Per garantire la continuità del servizio elettrico e gestire i carichi di punta soprattutto nelle ore diurne, sono in fase di collegamento quattro power station mobili e gruppi elettrogeni in punti strategici della città, così da alleggerire la rete e assicurare l’erogazione di energia elettrica”.

Durante le operazioni di installazione e collegamento delle power station, non si escludono brevi disalimentazioni temporanee, indispensabili per completare le manovre tecniche in sicurezza. Inoltre, a causa della rete fortemente sollecitata, potrebbero verificarsi ulteriori guasti non prevedibili.