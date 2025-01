Benvenuti a Riccione, dove lo sport fa bene ed è un buon affare: “Al Playhall tutto esaurito fino a luglio”

Lo sport fa bene ed è un buon affare, Riccione lo dimostra numeri alla mano. “Anche per quest’anno - sottolinea il Comune in una nota - Riccione si conferma una delle destinazioni più ambite per gli sportivi e gli appassionati di ogni età e per ogni disciplina sportiva, dagli amatori ai professionisti. Al Playhall nei prossimi mesi saranno in arrivo migliaia di atleti impegnati nei numerosi appuntamenti nazionali e internazionali che Riccione ospiterà nella prima parte del 2025. I primi mesi dell’anno il Playhall fa registrare il tutto esaurito con un calendario sportivo che impegnerà la struttura riccionese ogni fine settimana fino all’inizio dell’estate.

Fino al 16 febbraio per 6 week-end, il palazzetto ospita alcuni dei più prestigiosi campionati italiani di danza sportiva che a Riccione porteranno circa 9 mila atleti. Sono partiti questi giorni infatti i Campionati italiani assoluti di danze accademiche e tap dance che, nel weekend successivo, dal 17 al 19 gennaio, lasceranno la pista alla street dance. Sabato 25 e domenica 26 gennaio il Playhall sarà impegnato con i campionati italiani assoluti di disco dance, danze jazz, danze orientali e danze argentine. Il mese di febbraio sarà dedicato alle gare nazionali di danze caraibiche (1-2 febbraio), danze standard e latino americane (6-9 febbraio) e danze coreografiche e para dance (13-16 febbraio). Tutte le gare fanno parte del calendario ufficiale della Federazione italiana danza sportiva.

Febbraio si chiude con i Campionati regionale di pattinaggio gruppi spettacolo, che si svolgono dal 28 al 23 febbraio a cura della Federazione italiana sport rollistici e dell’associazione Pattinaggio Riccione, e con la Coppa Italia di pallamano della Federazione italiana giuoco handball, dal 24 febbraio al 2 marzo.

Anche il calendario del mese di marzo segna il tutto esaurito con tre eventi che occupano tutto il periodo. Si parte con il Campionato regionale indoor di tiro con l’arco (6-9 marzo) per poi passare alle gare di pattinaggio del Campionato nazionale Acsi Città di Riccione (10-16 marzo) e si finisce con la danza sportiva (17-30 marzo).

La primavera dello sport di Riccione comincia il 31 marzo con le gare di trampolino elastico del prestigioso appuntamento internazionale di Aere World Cup che si svolgeranno al Playhall fino al 6 aprile. Il mese poi vedrà protagoniste le arti marziali con Adidas open Italia karate (9-13 aprile), l’appuntamento annuale della Fijlkam di livello internazionale che vede la partecipazione di migliaia di karateki in arrivo da tutta Italia e dall’estero. Gli atleti italiani, partecipando alle gare, potranno acquisire punti preziosi per il ranking della nazionale. Dal 16 al 20 aprile si svolgerà Judo Excellence 2025, lo stage di formazione dedicato a questa disciplina, e dal 24 al 27 il Campionato nazionale Uisp di judo.

Il grande appuntamento con la scherma dello storico Gran Premio giovanissimi Trofeo Renzo Nostini e del Campionato nazionale gold cadetti e giovani, Campionato nazionale gold assoluti e riunione periodica del Consiglio federale 2025 è in programma dal 28 aprile al 19 maggio. Il gran premio, a cura della Federazione italiana scherma, è uno dei più importanti appuntamenti nazionali e coinvolge oltre 3.500 atleti. Il trofeo è la più rilevante manifestazione del calendario agonistico federale con un indotto stimato in oltre 6 mila presenze.

La ginnastica ritmica sarà protagonista al Playhall dal 22 al 25 maggio con l’appuntamento di Ritmica Oltremare e Ritmica Europa. L’ultima settimana del mese sarà dedicata ai Campionati nazionali di tennistavolo (26 maggio - 9 giugno).

Nessuna pausa per il Playhall a ridosso dell’estate quando nel mese di giugno ospiterà dal 10 al 16 il Green camp, l’appuntamento internazionale di judo di formazione a cura della Fijlkam, il Camp di freccette (20-22 giugno) e lo storico appuntamento con il pattinaggio artistico di International Skate Trophy (25-29 giugno). Il mese si chiude con un altro appuntamento consolidato del calendario riccionese: il Festival della pallamano (30 giugno - 7 luglio).

“Siamo orgogliosi di poter annoverare così tanti appuntamenti ospitati nel nostro Playhall e di così importante caratura - ha commentato la sindaca Daniela Angelini -. Nei prossimi mesi a Riccione sono in arrivo migliaia di atleti con familiari e tecnici al seguito le cui federazioni hanno scelto la nostra città per svolgere i loro eventi sportivi di punta. Questo grazie alla qualità dei nostri impianti sportivi e alla dedicazione, impegno e costanza che la nostra città e i suoi operatori mettono in campo per accogliere nel miglior modo possibile gli sportivi”.

“Oggi il solo Playhall fa registrare il tutto esaurito avendo impegnati tutti i fine settimana fino all’estate - ha dichiarato l’assessore allo Sport Simone Imola -. Questo record è frutto di un lavoro sinergico tra l’amministrazione comunale e le federazioni, le associazioni sul territorio e gli enti di promozione sportiva. Riccione si conferma una meta privilegiata per gli sportivi di ogni disciplina grazie alle strutture sportive di cui dispone e grazie all’impegno della città per accogliere gli atleti. Un ringraziamento va anche all’ufficio sport del Comune di Riccione per l’impegno e la dedizione nel seguire gli eventi sportivi e i loro organizzatori, le associazioni del territorio e le federazioni”.