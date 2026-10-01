Bando spiagge a Riccione: ecco il cronoprogramma

Il Comune di Riccione procede regolarmente nell’iter relativo alle concessioni marittime, delineando un percorso per fornire certezze agli operatori del settore balneare. L’assessore al Demanio Christian Andruccioli precisa che “l’Amministrazione intende attenersi fedelmente alle tempistiche indicate dalla legge: in quest’ottica, il lavoro avanza seguendo una scansione procedurale cadenzata, proporzionata all’impegno richiesto e al carico di lavoro degli uffici per gestire al meglio l’intera operazione su tutta la costa cittadina”.