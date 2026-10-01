Bando spiagge a Riccione: ecco il cronoprogramma

Il Comune di Riccione procede regolarmente nell’iter relativo alle concessioni marittime, delineando un percorso per fornire certezze agli operatori del settore balneare. L’assessore al Demanio Christian Andruccioli precisa che “l’Amministrazione intende attenersi fedelmente alle tempistiche indicate dalla legge: in quest’ottica, il lavoro avanza seguendo una scansione procedurale cadenzata, proporzionata all’impegno richiesto e al carico di lavoro degli uffici per gestire al meglio l’intera operazione su tutta la costa cittadina”.

Le aree di solo arenile e l’assetto della spiaggia

L’orizzonte temporale tracciato prevede la conclusione della procedura per i primi quattordici lotti entro la fine di novembre. Si tratta di aree specifiche classificate come solo arenile, in cui le strutture a monte risultano di proprietà privata, per le quali è stata prevista una durata concessoria di cinque anni. Per tutte le restanti concessioni balneari, l’avvio dei bandi è fissato per l’inizio del nuovo anno. L’intenzione dell’ente è quella di mantenere inalterato l’assetto attuale, dando piena attuazione al disegno tracciato dal piano dell’arenile. L’oggetto della gara consisterà esclusivamente nella concessione dell’area per l’esercizio delle attività ammesse. Riguardo alle consultazioni di mercato per la redazione dei bandi, queste si manterranno rigorosamente nell’alveo delle consultazioni pubbliche, senza prevedere l’apertura a manifestazioni di interesse spontanee. Inoltre, per i manufatti di facile rimozione di proprietà del concessionario uscente, il Comune valuterà la possibilità di inserire nel bando una clausola per consentirne la proposta di vendita.

Regole omogenee per stabilimenti e pubblici esercizi

“Un elemento centrale della strategia - continua la nota del Comune - riguarda la gestione delle diverse attività presenti sulla sabbia. L’Amministrazione lavora all’impiego di un’unica tipologia di procedura, applicabile in modo uniforme sia alle concessioni per gli stabilimenti balneari sia a quelle per i bar e la ristorazione, garantendo regole omogenee e trasparenti per tutti. La durata delle nuove concessioni sarà stabilita dalla legge, con un arco temporale compreso tra un minimo di cinque e un massimo di venti anni, e l’assegnazione avverrà sulla base del piano economico e finanziario proposto da chi si aggiudicherà la gara. I criteri di valutazione seguiranno le direttive della normativa nazionale e i riferimenti che stanno emergendo dal bando tipo ministeriale, attualmente in fase di elaborazione”.

Il project financing: opere pubbliche per quasi 15 milioni