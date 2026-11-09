Autostrada A14, chiusure notturne per il tratto Cattolica-Riccione in entrambe le direzioni

Sulla autostrada 14 Bologna-Taranto, sarà chiuso il tratto compreso tra Riccione e Cattolica, in entrambe le direzioni. Dalle 21 di mercoledì 11 alle 5 di giovedì 12 novembre, sarà chiuso il tratto Riccione-Cattolica, verso Ancona, per consentire lavori di pavimentazione. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Riccione, percorrere la viabilità ordinaria: viale Enrico Berlinguer, SS16 Adriatica, SP17 e rientrare in A14 alla stazione di Cattolica;

Dalle 22 di giovedì 12 alle 6 di venerdì 13 novembre sarà chiuso il tratto Cattolica-Riccione, verso Bologna, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Cattolica, percorrere la viabilità ordinaria: SP17, SS16 Adriatica, viale Enrico Berlinguer e rientrare in A14 alla stazione di Riccione.