“Attenti al capriolo”: il Comune di Riccione chiude il parco dopo gli ultimi attacchi ai passanti

Quel capriolo attacca i passanti, un problema da risolvere. La sindaca del Comune di Riccione Daniela Angelini firmerà in giornata un’ordinanza contingibile e urgente che vieta l’accesso al parco Chico Mendez a partire da domani, martedì 16 aprile, nel tratto compreso tra il Rio Melo, la Statale 16 e il centro studi per motivi di pubblica incolumità a causa della presenza di un capriolo.

“Compiamo la scelta di mettere in sicurezza l’area del parco e la pista ciclabile, chiudendoli al pubblico, in un periodo in cui le scuole sono ancora aperte e in quella zona transitano tantissimi bambini e ragazzi - argomenta la sindaca Angelini -. Confidiamo che il capriolo possa essere al più presto catturato e portato in un’area in cui possa vivere serenamente. Sappiamo però che la cattura di un animale di quella specie non è affatto semplice, tanto che gli anni scorsi l’obiettivo non è stato raggiunto. Per questa ragione, fino a quando non sarà stato catturato e resterà stabilmente in quella zona, parco e pista ciclabile resteranno interdetti al pubblico”.

Negli ultimi giorni, come noto, sono stati riportati anche alcuni tentativi di aggressione dell’animale ai danni di alcuni frequentatori del parco a passaggio con il proprio cane. Il capriolo sarebbe sceso in città lungo il corridoio ecologico del Rio Melo per prendere dimora nella porzione di parco attraversata dalla pista ciclopedonale. Nonostante il capriolo per sua natura sia schivo nei confronti dell’uomo, soprattutto in presenza di cani può assumere comportamenti aggressivi di difesa del proprio territorio.