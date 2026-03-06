Aste a Riccione: in vendita un ex ristorante, un immobile artigianale e 11 posti auto

L’amministrazione comunale di Riccione ha dato il via a tre procedure di asta pubblica per l’alienazione di altrettanti asset immobiliari situati in zone di pregio della città. Si tratta di un’operazione che coinvolge un fabbricato precedentemente adibito a bar-ristorante in viale Michelangelo Buonarroti, un immobile ad uso artigianale in viale Vespucci e una serie di posti auto strategici situati all’interno del Palazzo dei Congressi. L’obiettivo è valorizzare il patrimonio dell’ente, offrendo al contempo nuove opportunità di investimento per il tessuto economico locale e per i privati.

L’ex ristorante di viale Michelangelo Buonarroti

La prima opportunità riguarda l’immobile situato al civico 17 di viale Michelangelo Buonarroti, a pochi passi dal mare. Si tratta di una struttura indipendente che per anni ha ospitato un’attività di ristorazione e che oggi viene offerta con una base d’asta di 240.000,00 euro. L’edificio si sviluppa su circa 198 metri quadrati ed è completato da un’area esterna di pertinenza di oltre 110 metri quadrati. La gara per questo lotto è fissata alle ore 10:00 del 16 marzo 2026 presso la residenza comunale (scadenza dell’offerta alle ore 13:00 dell’11 marzo).

L’immobile artigianale all’angolo tra viale Vespucci e viale Michelangelo

Sempre nella medesima zona turistica, il Comune mette all’asta il fabbricato di viale Vespucci n. 8, situato proprio all’angolo con viale Michelangelo. Attualmente l’immobile è destinato ad attività artigianale di gastronomia e rosticceria e copre una superficie complessiva di circa 147 metri quadrati. Il prezzo fissato come base di partenza per le offerte è di 387.000,00 euro. Per questo specifico bene, l’asta si terrà alle ore 11:00 del 24 marzo 2026 (scadenza dell’offerta alle ore 13:00 del 23 marzo) e si ricorda che sull’immobile grava un diritto di prelazione a favore del locatario attuale.

I parcheggi al piano interrato del Palazzo dei Congressi

Completa il piano delle alienazioni la vendita di undici posti auto situati al primo piano sottostrada del Palazzo dei Congressi, nel cuore di Riccione tra i viali Virgilio, Fogazzaro e Catullo. I posti auto, inseriti in un contesto moderno e protetto, rappresentano una soluzione ideale per i residenti o per chi opera nel settore turistico e congressuale. Ogni singolo lotto viene proposto con una base d’asta di 40.000,00 euro e le sedute di gara per l’assegnazione dei parcheggi si svolgeranno il prossimo alle ore 11:00 del 17 marzo 2026 (scadenza dell’offerta alle ore 13:00 del 13 marzo).

Modalità di partecipazione e informazioni

Tutte le procedure di vendita verranno effettuate tramite il metodo dell’offerta segreta da confrontarsi con il prezzo a base d’asta. Gli interessati possono trovare i bandi integrali, la documentazione tecnica e i modelli per la presentazione delle offerte direttamente sul sito istituzionale del Comune di Riccione, all’interno della sezione dedicata a bandi e gare. Per qualsiasi chiarimento o per concordare sopralluoghi, il Servizio Patrimonio resta a disposizione dei cittadini telefonicamente al numero 0541/608346 o tramite posta elettronica.

