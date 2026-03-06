Aste a Riccione: in vendita un ex ristorante, un immobile artigianale e 11 posti auto

L’amministrazione comunale di Riccione ha dato il via a tre procedure di asta pubblica per l’alienazione di altrettanti asset immobiliari situati in zone di pregio della città. Si tratta di un’operazione che coinvolge un fabbricato precedentemente adibito a bar-ristorante in viale Michelangelo Buonarroti, un immobile ad uso artigianale in viale Vespucci e una serie di posti auto strategici situati all’interno del Palazzo dei Congressi. L’obiettivo è valorizzare il patrimonio dell’ente, offrendo al contempo nuove opportunità di investimento per il tessuto economico locale e per i privati.