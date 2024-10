Associazione Per Riccione: “Halloween sarà senza eventi”

Halloween senza eventi. L’Associazione Per Riccione e i consiglieri comunali Valentina Villa e Gianluca Vannucci bocciano la decisione dell’amministrazione di non finanziare più l’evento “Riccione mi Strega”. L’iniziativa, lanciata solo due anni fa, è stata improvvisamente ritenuta «non strategica per il periodo».

La cancellazione dell’evento, l’assenza di spiegazioni da parte dell’assessore al Turismo Stefano Guidi, e il mancato dialogo con gli operatori locali, come evidenziato dal presidente dei Family Hotel Andrea Ciavatta, ha amplificato le preoccupazioni. «Riccione mi Strega rappresentava un evento in fase di consolidamento, atteso da cittadini e turisti, capace di attirare visitatori in un periodo dell’anno tradizionalmente meno affollato» dice Per Riccione, che poi chiede a gran voce «di fornire spiegazioni chiare e trasparenti sulle motivazioni della scelta. Confidiamo nella sensibilità dell’opinione pubblica affinché si faccia portavoce di queste preoccupazioni» conclude il gruppo.