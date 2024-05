Al Cocoricò nasce un museo di arte contemporanea: domenica 19 maggio l’inaugurazione

Il Cocoricò annuncia la nascita di “Mudi” Museo Discoteca: per la prima volta in Italia un club ospiterà un museo al suo interno, inaugurato da una serata evento a ingresso libero domenica 19 maggio dalle 18 a mezzanotte.

Il museo

Alla curatela del progetto, frutto del lavoro di due anni, Cocoricò ha promosso e realizzato insieme all’agenzia Unfollow l’idea di far vivere le opere artistiche in un contesto diverso dal solito e offrire al pubblico dell’iconico club un ulteriore tassello esperienziale: un museo aperto che vuole scardinare l’accezione più tradizionale legata a questo concetto e proporsi come una nuova forma di intrattenimento culturale, in dialogo con il divertimento che una discoteca può offrire, sotto i valori di unione e condivisione di cui Cocoricò, realtà all’avanguardia, si è fatto portavoce fin dalla sua nascita.

“Mudi” è infatti la fusione innovativa tra arte contemporanea e club culture, un viaggio multisensoriale senza precedenti attraverso una selezione curatoriale di opere d’arte contemporanea, installazioni interattive e spettacoli immersivi: una nuova prospettiva sull’arte che si sposa con l’energia e l’elettricità di un tempio della musica come il Cocoricò.

Gli artisti

Il MUDI ospiterà artisti italiani, una scelta del curatore per valorizzare uno dei panorami più interessanti al mondo costituito dalla scena italiana. 29 opere degli artisti: Abraxass, Collettivo Cesura (Luca Santese, Marco Paolo Valli), David Pompili, Fabio Weik, Filippo Sorcinelli, Isabella Nardon, Jacopo Noera, Ka$ap Rocky, Laura Tura, Nic Paranoia, Riffblast, Rocco Trussoni, Sara Leghissa, Sara Scanderebech e Unfollow. Alcune opere saranno disponibili per l’acquisto, e i proventi saranno reinvestiti per commissionarne nuove, garantendo un rinnovo continuo dell’offerta artistica.

Domenica 19 maggio in una grande festa di presentazione sarà possibile visitare la collezione nell’ambito di una giornata interamente dedicata al piacere, tema portante di questo primo evento: reale, visivo, sensoriale. Le performance e le attività presenti avranno questo territorio comune, tra musica, ball culture, installazioni interattive e performing art. L’ingresso è libero (solo maggiorenni, registrazione necessaria su cocoricò.it). La serata promette un mix esplosivo di musica e arte con performance che sfidano le convenzioni.