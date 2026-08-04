Affitti brevi a Riccione: continua a ospitare turisti in centro nonostante i divieti, scatta la denuncia

Nel pieno dell’estate, riflettori accesi sugli affitti brevi e le eventuali infrazioni. La Polizia locale di Riccione ha portato a termine un’ampia e articolata operazione di controllo rivolta alle case e agli appartamenti per vacanza gestiti in forma imprenditoriale, oltre che agli appartamenti ammobiliati per uso turistico, con un bilancio complessivo di 27 accertamenti eseguiti, 5 diffide per mancata esposizione del Codice identificativo nazionale (Cin), oltre a sanzioni amministrative per esercizio dell’attività senza regolare Scia e una denuncia all’Autorità Giudiziaria per l’inottemperanza al divieto di prosecuzione dell’attività. Le verifiche sono scattate a seguito di segnalazioni ricevute dagli uffici, da approfondite indagini condotte sul territorio e dal costante monitoraggio delle inserzioni pubblicate sui principali portali d’affitto online.