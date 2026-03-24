Addio a Gino Paoli, l’omaggio di Riccione: “Grazie per quella Notte Rosa con Ornella Vanoni”

Con la scomparsa di Gino Paoli, l’Italia perde il patriarca della canzone d’autore, l’uomo che ha “messo a terra” la musica italiana trasformandola in confessione, poesia e verità quotidiana. Ma Riccione perde molto di più: perde un amico sincero, un ospite assiduo e un artista che ha saputo leggere l’anima della città. L’Amministrazione comunale di Riccione in una nota, a nome di tutta la cittadinanza, “si stringe in un abbraccio commosso alla moglie Paola Penzo e ai figli, ricordando un gigante che ha più volte scelto la nostra città come teatro di vita e di parole.”

“Riccione - continua la nota - custodisce frammenti di questa storia rivoluzionaria. Impossibile dimenticare il luglio 2008, quando in un piazzale Roma stracolmo, Paoli arrivò quasi in sordina, “meditabondo” e magnetico, per unirsi a Ornella Vanoni. Resta scolpito nella memoria il dettaglio di Ornella che si leva le scarpe di vernice rosa, deponendole “civette” in un angolo del palco, per cantare a piedi nudi nella brezza marina. In quel clima di confidenza assoluta, la Vanoni lo stuzzicò: “Visto che tu te ne intendi, sai dirci chi sono le donne?”. La risposta di Gino, un laconico e spiazzante “Boh?”, fu il preludio a un’esecuzione di Senza fine e Una lunga storia d’amore che fece piangere e sognare intere generazioni”.