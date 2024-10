“Abbiamo tagliato duemila miliardi di alberi”: l‘allarme di Stefano Mancuso a Riccione

Oltre duecento persone hanno affollato ieri sera la Sala Granturismo del Palazzo del Turismo, mentre questa mattina 260 studenti delle scuole superiori hanno partecipato all’incontro nell’aula magna del liceo Volta Fellini. Un enorme interesse hanno suscitato gli incontri organizzati con il professor Stefano Mancuso, noto botanico e docente dell’Università di Firenze, esperto mondiale di neurobiologia vegetale, organizzati nell’ambito del progetto di partecipazione “Riccione Cambia” per lo sviluppo del Piano urbanistico generale.

Durante le sue lezioni, Mancuso ha lanciato un accorato appello a non sottovalutare gli effetti del riscaldamento globale, definendolo “la più grande emergenza nella storia dell’umanità”. Ha evidenziato come il cambiamento climatico colpirà in modo devastante soprattutto le persone più fragili, e ha offerto una soluzione semplice ma ambiziosa: ridurre lo spazio dedicato alle strade e piantare più alberi nelle città.

L’incontro alla Sala Granturismo, alla presenza della sindaca Daniela Angelini e dei componenti della giunta e del consiglio comunale, è stato introdotto dall’assessore all’Ambiente e alla Rigenerazione urbana Christian Andruccioli, il quale ha sottolineato l’importanza di adottare un nuovo approccio culturale verso gli alberi e le piante nella pianificazione urbana: “Le piante sono fondamentali per il nostro futuro. Servono un cambio di mentalità e un nuovo approccio alla gestione degli alberi e delle aree verdi, soprattutto nel contesto urbano. È una delle sfide principali che dovremo affrontare insieme come comunità, iniziando dalla valorizzazione del patrimonio naturale esistente, come gli alberi e i corsi d’acqua. Questa è una priorità nella pianificazione strategica di Riccione”.