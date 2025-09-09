A Riccione un corso di formazione sulla gestione dei rapaci

RICCIONE. Martedì 16 e mercoledì 17 settembre il Parco Oltremare 2.0 ospita il “Workshop teorico-pratico sulla gestione dei rapaci”. L’iniziativa, organizzata da AIG ZOO (associazione italiana guardiani di zoo) si terrà al family edutainment park e vedrà la partecipazione di keeper, veterinari e studenti da tutta Italia, uniti dall’obiettivo di elevare gli standard di cura e gestione di questi animali.

«Crediamo fermamente che il futuro del benessere animale e della conservazione passi attraverso lo scambio di conoscenze e l’unione delle esperienze tra professionisti _ dicono da AIG ZOO e dal parco Oltremare _ Questo workshop offrirà un’opportunità unica per approfondire le diverse sfaccettature della gestione dei rapaci, con l’obiettivo di garantire i miglior standard di mantenimento in ambiente controllato».

Il programma del workshop è stato pensato per offrire una panoramica completa e approfondita, combinando teoria e pratica. Tra i relatori di spicco interverranno: Linda Sacripanti, falconiera e referente settore rapaci di Oltremare, che condividerà le procedure di gestione e sicurezza dei rapaci del parco, Elena Campesi, medico veterinario, che illustrerà gli aspetti veterinari fondamentali per la gestione dei rapaci, Nicky Plaskitt, fondatrice di “Shaping behaviour” e presidente della IAATE (International Association od Avian Trainers and Educators), che terrà un intervento sul training e il benessere animale, Dino Scaravelli, docente e ricercatore Università degli Studi di Bologna, che si concentrerà sulla conservazione dei rapaci in ambiente naturale.

Oltre alle lezioni teoriche, i partecipanti avranno l’opportunità di assistere a una delle dimostrazioni Raptors World, trasformando il workshop in un’esperienza formativa completa.

«Siamo davvero entusiasti di organizzare per la prima volta un evento così significativo a Oltremare - conclude il consiglio direttivo dell’associazione AIGZOO - Questa collaborazione è un passo importante e ci auguriamo che sia solo l’inizio di una lunga e proficua partnership, per promuovere il benessere animale e la conservazione delle specie».