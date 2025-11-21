A Riccione la meditazione si fa in piazza: si parte domenica 23 novembre

A partire dal 23 novembre, ogni domenica dalle 10 alle 11, piazzetta San Martino ospiterà l’iniziativa “La saggezza del sorriso. Il Tao del movimento”, trasformandosi in uno spazio dedicato alla cura di sé attraverso il Qi Gong e il respiro consapevole della meditazione taoista. Un appuntamento aperto a tutti, pensato per riscoprire equilibrio, vitalità e armonia interiore grazie a movimenti dolci, presenza corporea e a un approccio che unisce pratica tradizionale e benessere.

Il ciclo di incontri, guidato da Stefano Visani, facilitatore delle arti yogiche e taoiste, accompagnerà il risveglio delle domeniche invernali fino all’1 febbraio per condurre i partecipanti in un percorso di consapevolezza, radicamento e leggerezza.

L’iniziativa, promossa dal comitato Riccione Abissinia con il patrocinio del Comune di Riccione, si affianca a “Meditare camminando”, il percorso meditativo mattutino gratuito e aperto a tutti, che combina movimento, respiro e consapevolezza immersi nell’energia del mare. L’appuntamento, sempre guidato da Stefano Visani, propone esercizi di Qi Gong taoista, pratiche di respirazione, meditazioni per la presenza e il benessere interiore, mudra e strategie per gestire freddo, energia e vibrazione personale, con l’obiettivo di offrire strumenti utili da integrare nella vita quotidiana. L’attività si svolge ogni mattina, dal venerdì al lunedì, dalle 8 alle 9, in piazzale San Martino, e proseguirà fino alla fine di gennaio.