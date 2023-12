A Riccione in treno per le feste: chi passa tre notti in albergo ha il viaggio rimborsato

Per le vacanze di Natale e Capodanno si rinnova l’iniziativa “Riccione in treno” promossa da Federalberghi Riccione in collaborazione con Trenitalia, società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS, e il Comune di Riccione. Il rimborso del biglietto del treno e l’esenzione della imposta di soggiorno negli alberghi aderenti all’iniziativa sono i principali vantaggi offerti ai turisti che, per le vacanze natalizie, decidono di raggiungere Riccione in treno a bordo dei Frecciarossa e degli Intercity di Trenitalia. Inoltre, per i clienti Frecciarossa è previsto l’ingresso scontato alla retrospettiva del reporter di guerra Robert Capa in mostra a Villa Mussolini.

Tutti i collegamenti con Riccione

Per soddisfare la domanda turistica, in vista delle imminenti festività, Trenitalia ha messo a disposizione fino a 10 collegamenti Frecce che consentiranno di raggiungere Riccione dalle principali città italiane: Torino, Milano, Pescara, Bari o Lecce. Per quanto riguarda gli Intercity, saranno disponibili 12 collegamenti giornalieri da Milano, Bologna, Pescara, Lecce e Bari ai quali si aggiungono 2 collegamenti nel weekend (il sabato da Milano e la domenica da Lecce).

Gli eventi da non perdere

L’iniziativa “Riccione in treno” è riservata ai viaggiatori che pernotteranno in uno degli hotel aderenti alla promozione per almeno tre notti, un’occasione per godersi la magia delle feste a Riccione in maniera sostenibile e conveniente tra eventi dal vivo, concerti e spettacoli unici: dal concerto di Natale con il giovane cantautore riccionese Giovanni Cricca il 23 dicembre al tradizionale Concerto di Santo Stefano che rende omaggio con Cartoons in Jazz a Walt Disney nel centenario della nascita degli Studios, dell’attesissimo Concerto degli Auguri con Fiorella Mannoia e Danilo Rea in programma il 29 dicembre alla musica del sassofonista francese Jimmy Sax il 30 dicembre fino alla festa sotto le stelle di Capodanno con la “Discoteca Romantica. Un raggio di luna elettrica”. La programmazione di Natale e Capodanno si intreccia con il cartellone teatrale de “La Bella stagione” che porta nella sala Granturismo del Palazzo del turismo alcuni fra i più importanti nomi della scena teatrale italiana. L’anno nuovo a Riccione si apre con il tradizionale Tuffo di Capodanno nelle acque dell’Adriatico mentre ai bambini è dedicata la Festa della Befana che, come ogni anno, porta le sue calze piene di dolcetti.

“Riccione in treno”. Sconti alla mostra di Robert Capa

Tra i vantaggi dell’offerta per i viaggiatori di “Riccione in treno” è riservato, per i clienti Frecciarossa, il biglietto scontato per visitare la mostra fotografica di Robert Capa a cura di Civita Mostre Cultura, una retrospettiva dedicata al grande fotoreporter del ventesimo secolo che con il suo obiettivo ha documentato i maggiori conflitti del Novecento in tutto il mondo, dal 1936 al 1954, anno della sua morte in Indocina causata da una mina antiuomo.