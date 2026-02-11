A Riccione il nuoto fa bene in tutti i sensi: “Un indotto da 300mila presenze all’anno per le gare”

Un altro grande anno da record si prospetta il 2026 per la città di Riccione, pronta a salire ancora una volta sul podio delle eccellenze italiane del nuoto. Con un calendario sportivo lungo, intenso e di alto livello, lo Stadio del nuoto riccionese sarà protagonista anche quest’anno delle grandi competizioni sportive – dalle gare regionali ai Criteria di nuoto e ai Master – confermando la città come punto di riferimento per le discipline natatorie.
Un biglietto da visita di tutto riguardo per Riccione che vanta straordinari numeri da primato: il ricchissimo calendario sportivo del complesso Nicoletti genera infatti un indotto stimato in 300mila presenze annue, con oltre 105 giornate di gare.