A Riccione il G20 delle spiagge venerdì 3 e sabato 4 ottobre

Al Palazzo del Turismo, amministratori, rappresentanti istituzionali, associazioni di categoria e operatori discuteranno delle sfide e delle opportunità che attraversano oggi i centri urbani delle località costiere: dall’aumento dei costi abitativi alla difficoltà per famiglie e lavoratori stagionali, dalla perdita di identità del commercio locale all’omologazione dell’offerta.

Il 3 e 4 ottobre Riccione ospiterà due giornate di incontri, confronto e approfondimento nell’ambito del network G20 Spiagge Destination Summit, dedicate al tema “Commercio, identità e servizi: verso una strategia condivisa per le destinazioni balneari”.

Sarà la sindaca di Riccione Daniela Angelini, delegata per il commercio del G20 Spiagge, a fare gli onori di casa e ad aprire i lavori, venerdì 3 ottobre, del laboratorio operativo “Commercio, identità e servizi: verso una strategia condivisa per le destinazioni balneari”. Un appuntamento, con orario d’inizio alle 14:30, riservato ai Comuni del G20 Spiagge e al team Justgood Tourism imperniato su tematiche di lavoro e discussioni dedicate alla semplificazione normativa (Suap), alla valorizzazione dei mercati urbani, mix merceologico e identità, incentivi per le attività aperte tutto l’anno. Obiettivo: dare vita a proposte operative e regolamentari con una roadmap condivisa.

Nella stessa giornata di venerdì 3 ottobre, alle ore 21:00, il Cocoricò ospiterà la serata in onore di Dacia Maraini, presidente di giuria del Premio Riccione, con lo spettacolo Caro Pier Paolo, stanotte ti ho sognato. La scrittrice, in conversazione con Lorenzo Pavolini, intreccerà memorie e riflessioni su Pier Paolo Pasolini e su figure centrali della cultura e della sua vita come Alberto Moravia, Elsa Morante e Maria Callas. La serata proseguirà con un concerto di Cristina Zavalloni accompagnata al pianoforte da Enrico Zanisi. Un viaggio sonoro con testi di Pasolini e Maraini, canzoni di Domenico Modugno e Laura Betti.